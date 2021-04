El inesperado despertar primaveral de Eriksen y Perisic en el Inter de Milán

Hasta febrero, Christian Eriksen e Ivan Perisic pasaron mucho tiempo en el banquillo, hasta que, coincidiendo con la llegada de la primavera (boreal), fueron poco a poco adaptándose al esquema del intransigente Antonio Conte y se han convertido en piezas básicas de un Inter lanzado al 'Scudetto'.

En el mercado de enero, el Inter no fichó como consecuencia de las dificultades financieras que atraviesa Suning, la empresa china propietaria del club italiano, que sigue en búsqueda de inversiones que aporten dinero.

Pero Conte ha encontrado en el talentoso centrocampista danés y en el rápido extremo croata dos refuerzos de lujo en los que nadie podía creer.

Eriksen, de 29 años y jugador 'nerazzurro' desde enero de 2020, y Perisic, de 32 años y regresado al club lombardo el pasado verano tras una temporada cedido en el Bayern Múnich, parecía perdidos para la causa, inadaptados al esquema de su entrenador y con frecuencia suplentes.

Lejos del papel protagonista que tenía en el Tottenham, con el que alcanzó la final de la 'Champions, en 2019, Eriksen parecía, incluso, tener las maletas preparadas para marchar, filtrando su incomprensión ante la prensa de su país cada vez que se concentraba con su selección.

Pero la situación de ambos ha dado un vuelco en las últimas semanas, convirtiéndose en titulares de un Inter que avanza a toda velocidad hacia su primer 'Scudetto' desde 2010, con una racha de 10 triunfos consecutivos (todos los partidos de la segunda vuelta disputados) antes de recibir el domingo al Cagliari en la 30ª jornada de la Serie A.

- Jugadores de equipo -

Para convencer a Conte, los dos futbolistas han tenido que cambiar, olvidando su tendencia natural de jugar hacia delante, para convertirse en verdaderos jugadores de esos que se suelen llamar 'de equipo', es decir, que ceden su protagonismo individual en favor del colectivo, sin renunciar a la tarea defensiva, para dejar el frente ofensivo al dúo Romelu Lukaku-Lautaro Martínez.

Eriksen, retrasado al puesto de mediocentro, le ha arrebatado la plaza al decepcionante Arturo Vidal, aportando además un toque de calidad a una medular de muchos quilates con Marcelo Brozovic y Nicolo Barella.

Perisic, por su parte, se ha reconvertido en un lateral todoterreno y no sólo en un extremo con desborde y algunos ya lo han comparado al proceso que vivió el camerunés Samuel Eto'o con José Mourinho en el Inter del histórico triplete de 2010.

Conte prefiere ahora al croata en lugar del inglés Ashley Young para ocupar el flanco izquierdo, mientras que a la derecha parece inamovible el marroquí Achraf Hakimi.

"Antes, el Inter sólo atacaba por la derecha, ahora puede hacerlo también por la izquierda. El equipo ha mejorado, sabe lo que quiere", destacó el exdefensa 'neroazzurro' Giuseppe Bergomi, comentarista de la cadena Sky.

Para Eriksen, el punto de inflexión se produjo a finales de enero, en el partido de cuartos de final de la Copa de Italia, cuando un golpe franco lanzado magistralmente por el danés dio el pase en el descuento a su equipo frente al Milan (2-1).

- Beneficio para Dinamarca y Croacia -

"La mirada exterior cambió entonces: la gente se dijo, 'mira, no ha desaparecido'", admitió el danés en marzo en el canal DAZN.

"No sé si hace falta hablar de un nuevo Eriksen o simplemente de un Eriksen que juega más. Me he adaptado al nuevo sistema (...) Conte y yo necesitábamos conocernos mejor", añadió el futbolista, quien también ha mejorado su italiano para integrarse mejor al grupo, tal como le sugirió su entrenador.

Conte, por su parte, no escatima sus elogios a Eriksen: "Para mí, ha desarrollado un aspecto que él desconocía. Juega por delante de la defensa, tal como le he pedido, y mejora", se felicitó el técnico tras su victoria contra el Sassuolo (2-1) el pasado miércoles en un partido aplazado en el que el Inter volvió a dejar jugar al rival para sorprenderle a la contra.

Este renacimiento de Eriksen (internacional en 106 ocasiones) no solo beneficia al Inter, sino también a Dinamarca de cara a la Eurocopa, aunque "la posición que ocupa en el Inter no existe realmente en la selección, donde se le utiliza más como un segundo delantero, un número 10", recordó Mikkel Bischoff, comentarista del canal Discovery a la agencia danesa Ritzau.

También está feliz el seleccionador croata Zlatko Dalic, que prefiere ver a Perisic (99 partidos internacionales) en la cancha en lugar del banco: "Con Croacia, él es más útil en ataque, pero en el Inter es protagonista en toda la banda. Ivan y Conte no encontraron al principio una entente cordial, pero ahora eso funciona", comentó al diario la Gazzetta dello Sport.

