EEUU.- Grupos supremacistas convocan una ola de manifestaciones en EEUU bajo el lema "Las vidas blancas importan"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Grupos supremacistas blancos han convocado para este domingo manifestaciones en ciudades de todo Estados Unidos bajo el eslogan "Las vidas blancas importan", una alusión al lema "Las vidas negras importan" abanderado por los movimientos antirracistas.



Los mítines se han convocado a través de Facebook y la aplicación de mensajería encriptada Telegram, y tienen previsto comenzar en torno a las 13.00 (hora local).



De momento se tiene constancia de manifestaciones en Nueva York, Fort Worth (Texas) y Chicago, solo algunas de las ciudades que verán manifestaciones, así como contramanifestaciones en Albuquerque (Nuevo México).



"Únase a nosotros en el Albuquerque Civic Plaza mientras nos manifestamos contra el supremacismo blanco en todas sus formas", ha anmiado uno de los grupos contramanifestantes.



La Policía de las ciudades designadas está en máxima alerta ante la posibilidad de enfrentamientos entre ambos grupos, tal y como confirmó un portavoz del Departamento de Policía de Raleig (Carolina del Norte, escenario de otro mitin) al magacín 'Newsweek'.



No obstante, no hay nada que parezca indicar por ahora que las marchas, si es que tienen lugar, serán tan concurridas como la letal "Unamos a la derecha" en la que miles de neonazis, miembros del Ku Klux Klan y extremistas de extrema derecha tomaron las calles de Charlottesville, Virginia, en agosto de 2017.



Estas manifestaciones coinciden con el juicio en curso al exagente de Policía Derek Chauvin, acusado del asesinato del ciudadano de raza negra George Floyd en Mineápolis el año pasado durante una detención.



"No es casualidad que se estén reuniendo para hacer alarde de su ideología racista durante el juicio del asesino de George Floyd, y en un momento de mayor violencia y misoginia contra los estadounidenses de origen asiático y la detención inhumana de niños refugiados en la frontera", según la descripción en Facebook de la página "Piquete contra la supremacía blanca", otro grupo contra las manifestaciones.