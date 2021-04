Dustin Johnson, vigente campeón del Masters, se queda fuera en segunda ronda

El golfista estadounidense Dustin Johnson, número uno del ranking mundial, se quedó sin defender su título del Masters de Augusta al no superar el corte en la segunda ronda del viernes.

"Principalmente fue el putt lo que no funcionó", dijo el estadounidense, que terminó con un total de cinco sobre par tras las dos primeras jornadas.

En un torneo en el que muchos favoritos han sido eliminados o están lejos de la cabeza, Johnson se convirtió en el 11º campeón del Masters que no supera el corte en la siguiente edición.

Anteriormente pasaron por este mismo infortunio Jack Nicklaus (1967), Tommy Aaron (1974), Severiano Ballesteros (1981 y 1984), Sandy Lyle (1989), Ben Crenshaw (1996), Nick Faldo (1997), José María Olazabal (2000), Mike Weir (2004), Danny Willett (2017) y Sergio García (2018).

Johnson, de 36 años, hizo el jueves una primera ronda de 74 golpes, dos sobre par, y este viernes no pudo reconducir su situación al firmar 75 golpes en un accidentado recorrido con cinco birdies, seis bogeys y un doble bogey.

Con un total de 149 golpes en 36 hoyos, el estadounidense se situó a 12 golpes del líder, el inglés Justin Rose, y por debajo de la línea de corte de +3.

El número uno del mundo rechazó que su bajo rendimiento se debiera a la presión de defender la chaqueta verde.

"En realidad no es eso. Evidentemente, es mucho menos estresante (cuando no defiendes un título), pero aun así quería asegurarme de estar ahí el fin de semana", afirmó.

"Me gusta este campo. Siento que juego muy bien. Pero no he usado muy bien el putt. Es muy sencillo", resumió.

Desde que se enfundó la chaqueta verde en el Augusta National en noviembre, Johnson ha participado en otros cinco eventos con un octavo puesto en el The Genesis Invitational como mejor resultado.

Otros ganadores de Grand Slams que no pasaron el corte fueron el español Sergio García, el norirlandés Rory McIlroy y el estadounidense Brooks Koepka.

