Cuba reporta 1.040 nuevos casos de covid-19

Un hombre con mascarilla camina frente a una pared con un mensaje dedicado a Fidel Castro, en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora/Archivo

La Habana, 10 abr (EFE).- Cuba notificó este sábado 1.040 nuevos casos de covid-19, con lo que el país acumula desde marzo del año pasado 85.572 positivos y 453 muertes, cinco de ellas reportadas en la última jornada, de acuerdo con el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Los nuevos casos son autóctonos, a excepción de 11 importados y se detectaron tras procesar 21.332 pruebas.

En los hospitales cubanos se encuentran ingresadas 24.703 personas: 5.105 casos activos -32 críticos y 25 graves-, 3.616 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.

Diez de las 15 provincias de Cuba permanecen en fase epidémica debido a la actual tercera ola de la enfermedad, atribuida a la reapertura de los aeropuertos a mediados de octubre del año pasado.

La limitación del horario nocturno del transporte público, el cierre de escuelas, bares, restaurantes y playas, la reducción de los vuelos o el aislamiento obligatorio en centros estatales para los contactos de positivos, entre otras medidas vigentes, no han frenado la transmisión del virus todavía.

Más de la mitad de los nuevos contagios de esta jornada corresponden a La Habana (587).

El Gobierno anunció esta semana la inminente aplicación de nuevas medidas de control en la capital, pero aún no ha concretado en qué consistirán ni cuándo entrarán en vigor, lo cual ha generado bastante incertidumbre entre los habaneros.

Esta provincia, con una población de 2,2 millones de personas, también concentró la mayor tasa de incidencia en las últimas dos semanas, con 350,2 casos por cada 100.000 habitantes.

En la ciudad capital rige ya un toque de queda nocturno y permanecen cerrados los centros educativos, restaurantes, bares y playas, entre otras limitaciones.

Sin embargo, la escasez derivada de la crisis económica obliga a que la gente salga a la calle y haga largas filas para adquirir alimentos y otros productos básicos, lo cual complica la contención de la transmisión.

Después de La Habana registraron un elevado número de contagios por segundo día consecutivo la provincia occidental de Matanzas (138) y la oriental de Granma (67).

El país caribeño desarrolla cinco candidatos vacunales contra el coronavirus, dos de los cuales -Soberana 02 y Abdala- están en la tercera y última fase de ensayos clínicos para evaluar su eficacia.

Paralelamente, se han puesto en marcha "estudios de intervención controlada" en La Habana y el oriente para administrar de forma masiva esos dos proyectos de inmunización, incluyendo a 1,7 millones de personas en la capital.

A estos se sumó el candidato vacunal Soberana Plus que iniciará la fase II del ensayo clínico en pacientes convalecientes de covid-19.

Esos fármacos no tienen aún la autorización de uso de emergencia o registro, cuestión que las autoridades esperan lograr en el mes de junio a partir de los resultados preliminares de la última etapa de pruebas de Soberana 02 y Abdala.

El Gobierno cubano no ha adquirido vacunas en el mercado internacional ni forma parte del Mecanismo Covax creado con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para favorecer un acceso equitativo a la inmunización en naciones de ingresos medios y bajos.