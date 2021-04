Coronavirus.- India vuelve a registrar máximos diarios de casos de coronavirus con más de 145.000 nuevos positivos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



India ha continuado este sábado registrando un nuevo máximo diario de casos de coronavirus al conocerse que 145.384 personas han contraído la enfermedad en el último día.



Es la quinta vez que el país asiático ha superado el umbral de los 100.000 positivos de la COVID-19 al día tras haber confirmado el pasado viernes un pico de más de 131.000 contagios.



Así, el Ministerio de Salud de India ha informado que el total de contagios desde el inicio de la pandemia es 13.205.926, que incluyen a 1.046.631 casos activos y 168.436 muertes al registrar 794 nuevos fallecidos en la última jornada.



Respecto al plan de vacunación en el país, según 'The Times of India', se ha administrado la vacuna a más de 9,80 millones de personas desde que comenzó la campaña el 16 de enero.



En este contexto, el ministro principal del estado indio de Rajastán, Ashok Gehlot, ha alertado de la escasez de vacunas y ha pedido un suministro "inmediato" al primer ministro de India, Narendra Modi, según recoge 'The Indian Express'.