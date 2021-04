Coronavirus.- El Supremo de EEUU tumba la ley de California que prohibía reuniones religiosas en domicilios

10/04/2021 Una joven punky con mascarilla en Nueva York POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS JOHN MARSHALL MANTEL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado la prohibición impuesta por el estado de California sobre las reuniones religiosas en domicilios particulares en el marco de las medidas para atajar los contagios por coronavirus.



"California trata más favorablemente otras actividades laicas comparables", explica el Supremo, que cita que se permiten peluquerías, comercios minoristas, cines, restaurantes y servicios de cuidados personales que sí pueden congregar a miembros de más de tres hogares según la normativa COVID californiana.



En cualquier caso, reconoce la competencia del estado californiano para imponer restricciones sobre el derecho de reunión porque "conservan la autoridad para restablecer esas restricciones más duras en cualquier momento".



La sentencia incluye las opiniones discordantes del juez John Roberts, que planteó desestimar el recurso, la opinión particular de la jueza Elena Kagan y la discrepancia de los jueces Stephen Breyer y Sonia Sotomayor. Para Kagan, "California no necesita (...) tratar las reuniones religiosas en domicilios de igual manera que las ferreterías o las peluquerías", ha explicado.



Esta sentencia supone una victoria para las organizaciones religiosas, que denunciaban un tratamiento discriminatorio en las restricciones por el coronavirus.



Estados Unidos es el país con más casos confirmados de coronavirus --el octavo en casos 'per capita'--, aunque en los últimos balances oficiales las cifras de contagios diarios rondan los 80.000 casos, lejos de los 300.000 del pico de enero. En total, el país acumula 31,8 millones de casos confirmados y 575.257 muertes.