Coronavirus.- Al menos 15 pacientes de coronavirus muertos en una localidad del norte de Perú por falta de oxígeno

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El alcalde de la provincia de Talara, en el norte de Perú, José Vitonera, ha denunciado la muerte de 15 pacientes de coronavirus solo en el hospital de la localidad debido a la falta de oxígeno.



Vitonera ha denunciado que el Gobierno se comprometió a construir un hospital modular que no se ha terminado todavía. "No tiene las camas UCI que dijo, no tiene la planta de oxígeno, tiene un isotanque de almacenamiento de oxígeno, pero al crecer el número de pacientes infectados, esta carga de 10.000 metros cúbicos disminuye", ha explicado el alcalde en declaraciones a la emisora peruana RPP.



"Entonces se tiene que abastecer por balones de oxígeno que en estos momentos son recargados en una empresa privada de El Alto", ha indicado el primer edil. La empresa privada está ubicada a 45 minutos de la empresa de Talara, lo que ha provocado demoras en la recarga del isotanque y que varias personas quedaran sin la posibilidad de recibir oxígeno.



"La responsabilidad lógicamente tiene que ser de EsSalud (Gobierno central) porque ellos manejan lo que está dentro de EsSalud. Nosotros como municipalidad colaboramos con el transporte y ayer en la tarde nos han pedido un camión para transportar 60 balones de esta planta de El Alto, en la mañana también movilizamos 5 balones, pero ya lo que sucede dentro de EsSalud tiene que ser responsabilidad de EsSalud", ha añadido.



Perú se encuentra en registros máximos de contagios diarios en plena cuarta ola de contagios por coronavirus. Suma unos 9.000 casos nuevos diarios y acumula en total 1,6 millones de contagios y 54.285 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia.