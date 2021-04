Concluye el reparto del material electoral en Ecuador de cara al balotaje

Personal militar descarga material electoral en el Colegio Gonzalo Escudero, de cara a las elecciones presidenciales del domingo entre los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Quito, 10 abr (EFE).- La distribución del material electoral para la segunda ronda de los comicios presidenciales o balotaje de mañana domingo en Ecuador, entre el progresista Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lasso, ha concluido este sábado con la entrega de los suministros en Quito.

Así lo aseguró a Efe Rafael Carpio, vocal de la delegación en la provincia de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, quien aseguró que "todo está en orden y perfectamente sincronizado" para la buena marcha de las votaciones.

Pichincha, cuya capital es Quito, es la última provincia en que se distribuye el material electoral, que ya ha sido repartido en todo el país y que ayer se realizó en las zonas rurales de la jurisdicción, agregó la autoridad.

Este sábado, grupos de militares transportaron los llamados "kit electorales" a los diferentes recintos de votación en los sectores urbanos de la capital y serán ellos los custodios de ese material hasta que concluya el proceso.

Está "todo a punto" con la distribución del material electoral a los 414 recintos electorales instalados en la provincia, insistió el vocal.

"No ha habido ninguna dificultad" para la distribución de los 6.744 paquetes electorales, explicó el delegado de Pichincha, en cuya jurisdicción están empadronados unos 2.175.000 electores.

Asimismo, Carpio señaló que junto al material electoral se han distribuido kit de bioseguridad contra la covid-19 para cada uno de los integrantes de las juntas de votación y explicó que se tiene previsto que, durante las votaciones, se aplique una medida de desinfección en las JRV cada vez que hayan pasado 20 electores.

El funcionario indicó que los votantes deben cumplir con las normas básicas de bioseguridad como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico de al menos dos metros, aunque también se recomienda que acudan a los centros de votación con alcohol para la desinfección y plumas o bolígrafos para marcar sus votos.

Carpio dijo que no cree que se produzcan aglomeraciones como las del pasado 7 de febrero, en la primera ronda de la elección presidencial, cuando los votantes eligieron también legisladores y parlamentarios andinos.

"Ahora es posible que no haya aglomeraciones como ocurrió en la primera vuelta, ya que al haber una sola papeleta se agilizará el proceso", remarcó.

Las autoridades electorales y la fuerza pública vigilarán que no se produzcan aglomeraciones, bajo la consigna a cada elector para que "vote y regrese a su casa", con el fin de minimizar las posibilidades de contagio del coronavirus.

El proceso de votación empezará a las 7 de la mañana (12.00 GMT) y se extenderá hasta las 5 de la tarde (22.00 GMT), recordó Carpio tras indicar que su delegación provincial electoral empezará con el escrutinio preliminar apenas se cierren los colegios de votación.

Carpio espera que hasta la media noche del domingo se pueda ya completar el cien por cien de la transmisión preliminar de datos de su jurisdicción y que el lunes se resuelvan las eventuales inconsistencias que se puedan presentar.