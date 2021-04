Colombia llega a 2,5 millones de casos de covid y suma otras 269 muertes

Una mujer limpia una estación del metro vacía este viernes en Medellín, durante el primer día de confinamiento para contener el tercer pico del covid-19. EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA

Bogotá, 8 abr (EFE).- Con los contagios en aumento, Colombia pasó este viernes la barrera de los dos millones y medio de casos de covid-19, al notificar 12.125 nuevos enfermos de coronavirus.

Las autoridades sanitarias también informaron hoy de 269 muertes (233 de ellas de días anteriores), la mayor cifra de fallecidos en dos meses, cuando el país empezaba a pasar el segundo pico de la enfermedad.

De esta forma, en Colombia ya hay 2.504.206 casos positivos, de los cuales 64.748 siguen activos (2,5 %), y han fallecido 65.283 personas por problemas derivados de covid-19. Igualmente, 2.365.566 pacientes (94,4 %) han superado la enfermedad.

La situación sigue siendo crítica en Antioquia, que hoy notificó 3.101 casos y 67 fallecidos, y donde desde este jueves por la noche y hasta primera hora de la mañana del lunes rige una cuarentena estricta para intentar desacelerar el crecimiento de casos en todo el departamento, incluida su capital, Medellín.

También habrá cuarentena este fin de semana en Barranquilla, capital del caribeño departamento de Atlántico, donde hoy se notificaron 2.840 casos y 74 fallecidos; y en Bogotá, donde las UCI no están tan llenas como en las otras dos ciudades, pero que hoy tuvo 2.796 casos y 31 fallecidos.

La situación también es crítica en el Valle del Cauca, donde hoy fueron confirmados 903 casos y 13 fallecidos, pero no habrá cuarentena estos días, más allá del toque de queda que rige desde las diez de la noche a las cinco de la mañana.

En general, las regiones más afectadas por la pandemia son Bogotá, que acumula 704.464 infecciones, seguida de Antioquia (400.150), Valle del Cauca (214.750), Atlántico (174.941), y Cundinamarca (113.171).

Este viernes se procesaron 65.084 muestras en el país, de las cuales 38.553 fueron de tipo PCR y 26.531 de antígenos, para un total de 13,17 millones de pruebas practicadas.

LLEGAN MÁS VACUNAS

Por su parte, el proceso de vacunación volvió a coger ritmo tras los retrasos de Semana Santa, y hoy se aplicaron 121.315 vacunas, de las cuales 97.540 fueron segundas dosis.

De esta manera, ya hay 2.812.828 personas vacunadas en el país, 640.077 de ellos con las dos dosis. Eso quiere decir, que se han inoculado 5,29 dosis por cada 100 habitantes, según los datos de Our World in Data, y que el 1,07 % de la población colombiana ya cuenta con la vacuna.

Esta madrugada llegaron 270.270 dosis del laboratorio Pfizer, con lo cual el país cuenta con 4.014.214 vacunas de esa farmacéutica, de AstraZeneca y Sinovac, de las cuales quedan 1.201.386 sin inyectar.