Carlota Corredera quiere escuchar la opinión de Rocío Flores

Carlota Corredera se ha dejado ver por el desfile de la Fashion Week de Ágatha Ruiz de la Prada y lo cierto es que ha posado como una celebrity más. La presentadora de televisión está siendo un pilar fundamental en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y está teniendo mucho apoyo en redes sociales por la forma que tiene de defender lo que muchos no quieren oír.



La hemos preguntado por el famoso documental y nos ha asegurado que: "Yo no esperaba nada, no tenía ni idea que se estaba grabando esta serie. Ha sido un proyecto secreto. Yo como presentadora estoy feliz porque haya hablado, por la repercusión que está teniendo en las mujeres y como espectadora atrapada por la historia. Llevamos 24 años escuchando la otra parte, este es su momento".



En cuanto a si le gustaría escuchar la versión de su hija, Carlota nos confiesa que: "Hombre por supuesto, creo que es importantísimo escuchar a Rocío. Me gustaría escucharla cuando haya terminado la docuserie. Si lleva tanto tiempo sin hablar con su madre y su versión me gustaría escuchar su reacción cuando haya escuchado el relato completo de su madre".



La presentadora ha querido compartir la opinión que tiene de Olga y ¡atención! porque piensa que ella también tiene su grado de responsabilidad en todo esto: "También tiene responsabilidad como pareja de Antonio David en todo lo que ha pasado, ha estado con el 20 años. También me gustaría saber cómo lo ha vivido".