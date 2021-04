Calvo carga contra Ayuso: "Está en sostener un gobierno vicario con lo que piense y decida Vox"

10/04/2021 La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, durante un acto sobre feminismo en la sede del PSOE de Ferraz POLITICA CAPTURA PSOE



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por querer "sostener un gobierno vicario, milímetro a milímetro con lo que piense y decida Vox, la ultraderecha que se quiere señorear de la capital".



"Las mujeres que vivimos en Madrid estamos gobernadas por una mujer que le preocupa más lo que piensa y cómo le va a ayudar Vox que lo que pensamos y necesitamos las mujeres. Este es el problema que tenemos", ha sentenciado.



Así lo ha manifestado este sábado la vicepresidenta primera del Gobierno durante su intervención en un acto sobre feminismo organizado en la sede socialista de Ferraz.



En este contexto, Calvo ha asegurado que Ayuso "no está" en que se ejecuten fondos dedicados a las políticas de igualdad, que se proteja la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género o que todas las políticas para Madrid tengan una perspectiva de género".



"Tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que no representa ni de lejos lo que las mujeres de Madrid necesitan", ha señalado la vicepresidenta del Ejecutivo, destacando que en la respuesta feminista "va la democracia" y que en la respuesta verde "va la posibilidad de que la economía respete al planeta".



En este sentido, ha insistido en que sacar a Madrid de donde está "es muy importante", ya que, en sus palabras, la única política que se le ha conocido a Ayuso durante más de un año "ha sido enfrentarse en el 'no porque no' sin sentido y sin razón contra el Gobierno de España". "A eso no se puede resumir la política de Madrid, este país necesita otro tipo de lealtad y de coordinación seria", ha precisado.



A su juicio, lo "más decepcionante" que le está pasando a la política en España es que el Partido Popular está "arrastrado por la ultraderecha". "El PP está vencido por todo lo que propone la ultraderecha española. Cualquier demócrata tendría que estar feliz de vivir en un siglo XXI donde no se puede hacer nada sin nosotras o contra nosotras", ha dicho.



Para la socialista, la derecha recurre las leyes de igualdad "porque duda de ellas". "Cuando hacemos leyes de igualdad estamos desarrollando la democracia. La derecha nunca está, recurre por si suena la flauta y vamos hacia detrás. Cuando le toca contener a la ultraderecha que ellos mismo crearon cede", ha afirmado.



En este punto, ha advertido de que en la Región de Murcia tienen el 'pin parental' porque "les merecía la pena sostener un gobierno a cambio de lo que significa para las mujeres esto". "En todos los territorios en los que gobiernan les hemos visto mermar los presupuestos", ha lamentado.



Asimismo, Calvo ha apostillado que a la ultraderecha "le inquieta tanto el empuje" que tienen las mujeres, así como la "alianza cada día más firmes" de las que saben que los socialistas son un partido "que no las va a dejar atrás en nada". "Hemos visto como el PP siempre ha ido arrastrado en esto y nunca hemos podido contar con él", ha comentado.



Durante su intervención, la socialista también ha ensalzado la figura del candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo: "Eres un ejemplo importante porque eres nuestro candidato a volver a ganar las elecciones en Madrid".



"Eres el ejemplo de como los hombre de este partido no pueden entender la vida personal ni la vida política sin nosotras, sin el respeto a nuestra vida y nuestras decisiones", ha comentado Calvo en referencia a Gabilondo.