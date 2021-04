Birmania.- Al menos 17 uniformados muertos en acciones de grupos armados en Birmania

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Al menos 17 miembros de la Policía y el Ejército han muerto en las últimas horas en acciones de grupos armados contrarios a la dictadura militar en Birmania.



Medios birmanos han informado de 14 policías fallecidos y dos más desaparecidos tras un "ataque coordinado" obra de grupos armados de base étnica contra una posición de la Policía en Lashio, en el estado de Shan, en el norte del país.



El ataque se produjo en la mañana del sábado y se habría saldado además con cinco heridos entre las familias de los agentes, según testigos presenciales citados por el periódico 'Irrawaddy'.



La Alianza Hermandad sería la responsable del ataque, formada por el Ejército de la Alianza Nacional Democrática de Birmania (MNDAA), el Ejército de Liberación Nacional Taang (TNLA) y el Ejército de Arakán (AA).



Hace una semana la Alianza Hermandad anunció la coalición de todos los grupos étnicos del país para combatir la dictadura surgida del golpe de Estado del pasado 1 de febrero en respuesta a la fatal respuesta represiva a las manifestaciones contra la asonada.



Antes del golpe de Estado, la Alianza Hermandad negociaba el desarme con el Ejército y estaba en alto el fuego para facilitar los contactos. Incluso tras el golpe de Estado anunciaron la prórroga del alto el fuego unilateral hasta el 31 de marzo. El Ejército ha anunciado una prórroga del alto el fuego por su parte hasta el 30 de abril.



Otros grupos como el Ejército por la Independencia de Kachin (KIA) o la Unión Nacional Karen (KNU) han protagonizado otros ataques contra el Ejército en Kashin, Shan y Bago.



Por otra parte, vecinos de Tamu emboscaron a militares con fusiles de caza cuando entraron en la localidad para reprimir las protestas y al menos tres militares y un civil han muerto, según el portar Myanmar Now.



Los vecinos se enteraron de que se habían enviado tropas desde la cercana Kalay para responder a las protestas contra la dictadura. "Ha sido un ataque de guerrilla. No teníamos ningún refugio en concreto, pero levantamos barricadas para que no les resultara fácil entrar", ha relatado un vecino.



Tras el incidente fueron enviados varios camiones militares a Tamu y se reprodujeron los enfrentamientos entre los militares y los civiles, que utilizan unas carabinas artesanales de un solo disparo conocidas como tumis que se cargan con pólvora.



Mientras, la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos de Birmania (AAPP) ha informado de que al menos 618 civiles han muerto en acciones de la Policía y los militares en la represión de las protestas tras el golpe de EStado.