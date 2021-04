Badosa supera a Barty y jugará la semifinal ante la rusa Kudermetova

Fotografía de archivo de la tenista española Paula Badosa. EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo

Charleston (Carolina del Sur, EE.UU.), 9 abr (EFE).- La tenista española Paula Badosa protagonizó este viernes la gran sorpresa en los cuartos de final del torneo WTA de Charleston (Estados Unidos) al vencer a la cabeza de serie número uno, la australiana Ashleigh Barty por 6-4 y 6-3.

Su rival en las semifinales será la joven rusa de 23 años, Veronika Kudermetova, número 38 del mundo, que se impuso por 6-3 y 6-4 a la estadounidense Sloane Stephens, 57 en la clasificación.

Badosa, con un tenis agresivo desde el fondo de la pista y buen saque, no dejó reaccionar en ningún momento a la número uno del mundo y consiguió el triunfo más importante de su carrera.

Antes del comienzo del torneo, Badosa no había vencido nunca a una jugadora clasificada entre las Top 20, pero frente a Barty fue siempre superior.

Badosa, de 23 años, sobre la arcilla verde de Charleston dio todo un recital de buena selección en sus golpes, bien colocados y que le permitieron estar en control del ritmo de juego y del partido.

La victoria es la segunda de Badosa sobre una jugadora cabeza de serie esta semana, después de que derrotó a la cabeza de serie número 5 y duodécima del mundo la suiza Belinda Bencic, en la segunda ronda.

"Estaba bastante nerviosa hoy, pero creo que saqué muy bien y creo que esa fue la clave para el partido", declaró Badosa en la cancha después del partido. "Fue duro pero estuve ahí hasta el último momento y logré ganar".

La excampeona junior del Abierto de Francia sirvió siete aces y rompió el servicio de Barty otras cinco, superando a la actual líder de la WTA en el partido.

La número 71 del mundo es la jugadora con el ranking más bajo en vencer a Barty desde septiembre del 2019.

Badosa salvó 12 de los 14 puntos de quiebre que enfrentó en el transcurso de 76 minutos que duró el partido y marcó la pauta desde el principio al salvar un par en su primer juego de servicio.

Barty casi empató en el primer set luego de caer en un hoyo de 2-5, construyendo dos veces ventaja de 0-40 cuando Badosa sirvió para una ventaja de un set.

Aunque rompió con éxito el servicio en el octavo juego, no pudo repetir la hazaña en el décimo, y Badosa finalmente aseguró la primera manga decisiva después de casi tres cuartos de hora de acción el pista central.

Las dos jugadoras intercambiaron quiebres en los primeros dos juegos del segundo set, y cada una negó las otras dos oportunidades de quiebre en el quinto y sexto juego, respectivamente.

Fue entonces cuando Badosa se alejó, aprovechando el impulso de su control de 3-3 para finalmente ganar los últimos cuatro juegos del partido.

"Estoy muy orgullosa de haber estado aquí jugando cada punto sin importar qué. Tuve 0-40 en 4-5 en el primer set y regresé", agregó Badosa. "En el segundo set, ella también tuvo puntos de quiebre y yo me mantuve muy tranquila. Traté de sacar muy bien y salió perfecto".

Aunque Barty casi duplicó el total de golpes ganadores de Badosa en el partido con 34 a 19, también cometió el doble de errores no forzados que la tenista española, 24 a 12, respectivamente.

Badosa, que se enfrentará por tercera vez como profesional a Kudermetova, decimoquinta cabeza de serie, ha perdido los dos partidos anteriores ante la jugadora rusa

La otra semifinal la jugarán la tunecina Ons Jabeur, duodécima cabeza de serie, frente a la montenegrina Danka Kovinic, la número 91 del mundo.

Jabeur derrotó en los cuartos a la estadounidense Gori Gauff, la número 36 del mundo, por 6-3 y 6-3 en apenas una hora y 20 minutos de acción.

Mientras que Kivinic, de 26 años, tuvo que trabajar tres mangas después de haber perdido la primera 6-7 (2), 7-5 y 6-1 ante la kazaka Yulia Putintseva, undécima cabeza de serie, y la número 31 del mundo, que al final cedió después de haber jugado dos horas y 52 minutos.

Ambos partidos están programados para la jornada de mañana, sábado.