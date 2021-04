Afganistán.- Miles de afganos se concentran en Kabul para pedir una oportunidad a la paz en la cumbre de Turquía

21/09/2020 Miembros de los talibán POLITICA ASIA ASIA AFGANISTÁN ORIENTE PRÓXIMO INTERNACIONAL PPI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Miles de afganos se han congregado este pasado viernes en el estadio de fútbol Ghazi, en la capital del país, Kabul, para pedir a las partes que se reunirán en la cumbre de paz de Turquía que hagan todo lo posible para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la última era de conflicto armado en el país.



La cumbre de Turquía, inicialmente convocada para el 16 de abril aunque su celebración pende de un hilo, pretende reunir a negociadores del Gobierno afgano, los talibán, la ONU, EEUU, Turquía y Qatar en medio de enormes fricciones sobre los temas a discutir, la incógnita sobre la retirada total de las fuerzas estadounidenses y la continuación de la violencia en el país.



Los asistentes a la manifestación recordaron que la próxima cumbre en Turquía es una oportunidad única para la paz y abogaron por la preservación de los valores y logros de Afganistán en las áreas de derechos de la mujer, elecciones, libertad de prensa y principios democráticos reflejados en la Constitución, informa la cadena Tolo News.



"Queremos una paz que sea aceptable para todas las partes", ha hecho saber Babakarjel, residente de Kabul. "Una de las demandas fundamentales es la celebración de elecciones transparentes y neutrales", ha declarado por su parte Sayed Ali Kazimi, un alto responsable del partido conservador Movimiento de la Revolución Islámica.



A la concentración también han asistido varios líderes políticos, legisladores y dignatarios religiosos afganos. "El pueblo de Afganistán no quiere que se le imponga una paz unilateral, ya sea a través de los canales nacionales o internacionales y nacionales", según Abdul Qader Qalatwal.



"Estamos aquí hoy para reflejar el sentimiento y la aspiración de la gente a la comunidad internacional. Los afganos tienen sed de paz y justicia ", ha añadido por su parte Mahmud Kalakani, residente en Kalakan.



Por último, el gobernador de Kabul, Mohamed Yacub Haidari, ha recordado los logros obtenidos en los últimos años y pedido a las autoridades que respeten los avances. "No queremos un Gobierno en el que no se respeten las leyes, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la libertad como lo experimentamos en el pasado", ha manifestado.