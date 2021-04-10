ADVISORY BRITAIN-ROYALS/PHILIP-AUSTRALIA-GUN SALUTE

Australian Federation Guard fire a 41 gun salute
Start: 10 Apr 2021 06:51 GMT
End: 10 Apr 2021 07:09 GMT
CANBERRA, AUSTRALIA – The Australian Federation Guard fire a 41 gun salute from outside the country’s Parliament House as a tribute to Britain’s Prince Philip.
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Source: AUSTRALIAN PARLIAMENT BROADCASTING
Aspect Ratio: 16:9
Location: Australia
Topic: Politics / International Affairs
Audio: NATURAL
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