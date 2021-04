3-1. Cueto se acerca al juego completo y vence a los Rockies

El abridor dominicano Johnny Cueto trabajó ocho entradas y dos tercios y dirigió a los Gigantes de San Francisco, que derrotaron por 3-1 a los Rockies de Colorado. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

San Francisco (EE.UU.), 9 abr (EFE).- El abridor dominicano Johnny Cueto trabajó ocho entradas y dos tercios y dirigió a los Gigantes de San Francisco, que derrotaron por 3-1 a los Rockies de Colorado.

Cueto (1-0) estuvo a sólo un out de lanzar juego completo, permitió cuatro imparables, una carrera, dio una base y retiró a siete bateadores por la vía del ponche.

El lanzador dominicano de 35 años, realizó 118 lanzamientos, de los cuales 78 los colocó en la zona escondida del strike contra 30 bateadores enemigos.

Cueto, nacido en San Pedro de Macorís, dejó en 2,71 su promedio de efectividad.

Cueto no permitió un hit hasta que Raimel Tapia conectó un sencillo al jardín izquierdo con un out en el quinto tras la base por bolas de cuatro lanzamientos de C.J. Cron. Después, los Giants hicieron una doble matanza de final de entrada.

El lanzador diestro salió arrastrando los pies para comenzar la novena y rápidamente permitió un triple de emergente a Chris Owings y un elevado de sacrificio de Garrett Hampson.

El piloto Gabe Kapler hizo una visita al montículo y se pudo ver al lanzador negando con la cabeza, y se mantuvo en el juego.

Cueto permitió un sencillo a Trevor Story, permitió su cuarto hit, y eso puso fin a su día dominante.

El parador en corto Brandon Crawford rompió un empate sin anotaciones con un doble de dos carreras con las bases llenas en la séptima entrada.

La derrota de los Rockies la cargó el abridor Austin Gomber (0-2) en trabajo de seis episodios y un tercio, con castigo de un imparable y dos carreras.

Los aficionados regresaron al "Oracle Park" por primera vez desde el final de la temporada 2019.