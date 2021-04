1-1. El Marathón empata con Universidad Pedagógica en Honduras

En la imagen, el director técnico argentino de Marathón, Hector Vargas. EFE/Jose Valle/Archivo

Tegucigalpa, 9 abr (EFE).- El Marathón, que dirige el argentino Héctor Vargas, empató este viernes 1-1 en el inicio de la undécima jornada del torneo Clausura, resultado que le deja con pocas posibilidades de clasificar a la segunda fase de la competición.

De local en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, el Marathón se puso en ventaja al minuto 5 con un gol de cabeza de Kevin Hoyos, pero el Universidad Pedagógica empató al 23 por medio de Jairo Róchez.

Los universitarios se le plantaron bien en defensa a los dirigidos por Vargas, que entraron volcados al ataque.

El Marathón, del grupo A, es quinto en la clasificación con diez puntos en once partidos, de los que ha ganado dos, empatado cuatro y perdido cinco.

El resultado de hoy deja al Marathón, que viene de empatar el miércoles 2-2 con el Portland Timbers, en juego de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, con escasas posibilidades de clasificar a la segunda fase del torneo.

El Universidad Pedagógica es tercero del grupo B, con catorce enteros, y virtualmente ya está clasificado a la siguiente ronda.

El grupo A del torneo lo lidera el Real España, que tiene como timonel al mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez, con 16 puntos, a falta del partido contra el Real de Minas, que disputará el domingo.

El grupo B lo encabeza el Olimpia, que dirige el argentino Pedro Troglio, con 22 enteros.

La fecha once del torneo continuará el sábado con los partidos Platense-Real Sociedad y Vida-Olimpia.

En el segundo juego del domingo, el Motagua recibirá al Honduras Progreso, cuyos jugadores llevan tres días sin entrenar, en protesta porque les adeudan salarios y han amenazado con no presentarse a su próximo compromiso.

El torneo se está disputando con estadios vacíos por la pandemia de covid-19 que afecta a Honduras desde marzo de 2020.