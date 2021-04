Un quinto candidato presidencial peruano contrae covid-19

Un quinto candidato a la presidencia de Perú, José Antonio Vega, anunció este viernes que contrajo el covid-19, por lo que suspendió sus actividades y no podrá votar en los comicios del domingo.

"Me encontraba [el jueves] en la ciudad [andina] de Huaraz y en la medida que tuve un poco de fiebre, descompensación, me tomé una prueba y al mediodía me confirmaron que salí positivo" al covid-19, dijo Vega al canal RPP.

De 63 años, Vega es el abanderado del minoritario partido nacionalista Unión por el Perú. Es el segundo postulante presidencial que se contagia en los últimos días, detrás del exfubtolista George Forsyth, de 38 años y de centroderecha.

Los peruanos elegirán este domingo a un nuevo mandatario, en una reñida contienda entre 18 candidatos sin ningún favorito, en medio de cifras récord de contagios y muertos por coronavirus.

Ésta ha sido la semana más mortal en Perú en 13 meses de emergencia sanitaria, con 271 decesos diarios en promedio, según el ministerio de Salud.

Los contagios bordean los 8.900 al día en promedio, según cifras oficiales, pero el gobierno interino de Francisco Sagasti descartó postergar los comicios, en los que será elegido un nuevo presidente y renovado el Congreso.

Perú acumula 1,6 millones de casos de covid-19 y 54.000 muertos.

Vega es uno de los 10 legisladores del partido Unión por el Perú, cuyo líder es el encarcelado militar Antauro Humala, condenado por dirigir una rebelión armada en 2005, hermano y rival político del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

En meses previos contrajeron el coronavirus los candidatos Pedro Castillo (izquierda radical), Julio Guzmán (centro) y Ciro Gálvez (nacionalista).

