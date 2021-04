Twitter bloquea la cuenta del líder de la ultraderecha flamenca

El presidente del partido de ultraderecha flamenca de Bélgica Vlaams Belang, Tom Van Grieken, EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Bruselas, 9 abr (EFE).- La red social estadounidense Twitter ha bloqueado la cuenta del presidente del partido de ultraderecha flamenca de Bélgica Vlaams Belang, Tom Van Grieken, tras haber relacionado a otro joven político local como admirador del dictador soviético Iósif Stalin (1879-1953).

Van Grieken, de 29 años y diputado federal, había acusado a Stef Vonk, de 28 y cercano al socialismo flamenco, de decorar su casa "con retratos de asesinos en masa como Stalin y con propaganda comunista", además de mostrar una fotografía en la que este posaba en un cuarto de baño delante de unos carteles donde aparecía el difunto líder de la URSS.

El tuit data del pasado 13 de septiembre, pero el presidente del Vlaams Belgan, segunda fuerza política en la región de Flandes (norte de Bélgica) lo había vuelto a difundir esta semana, a raíz de un mensaje de Vonk en el que pedía a Twitter que le ayudara a elegir una foto de perfil.

Van Grieken ha explicado al diario Laatste Nieuws que sugirió "que volviera a usar la foto en la que posa con orgullo con asesinos en masa comunistas como Lenin o Stalin".

"Luego me bloqueó y supongo que también denunció (a Twitter). Por tanto, mi cuenta está bloqueada", agregó.

Vonk, por su parte, reaccionó en Twitter explicando que "no honras a los déspotas colocándolos en el baño".

"Literalmente, me cago en los dictadores (sic)", agregó Vonk, actualmente gestor cultural en la Administración flamenca, quien precisó que no había denunciado el tuit a la plataforma, pero celebró que esta reaccionara "activamente contra la desinformación".

La agencia de noticias BELGA precisó que Twitter le acusa de haber violado sus reglas de uso, en lo relativo a la "difusión de imágenes de una persona residente en un país donde el derecho a la privacidad está garantizado por legislación", y agrega que para recuperar su actividad en la plataforma tendrá que borrar los mensajes en cuestión.