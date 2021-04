Toshiba dice que revisar la oferta de CVC llevará tiempo y cae en Bolsa

El presidente y consejero delegado del grupo Toshiba, Nobuaki Kurumatani. EFE/Kimimasa Mayama/Archivo

Tokio, 9 abr (EFE).- La tecnológica japonesa Toshiba dijo hoy que revisar la oferta de compra que ha recibido del fondo de inversión británico CVC Capital Partners llevará un "tiempo considerable", un comentario que fue mal acogido por sus inversores y que le llevó a caer un 5,43 % en Bolsa.

El presidente de la junta directiva de Toshiba, Osamu Nagayama, señaló en un comunicado publicado este viernes que la oferta preliminar y no vinculantes de CVC "requiere una cantidad de tiempo considerable e involucra complejidad para su consideración", lo que redujo las esperanzas de que la operación se resuelva con rapidez.

Nagayama también indicó que la oferta no contempla una revisión detallada del negocio de la compañía y que no está previsto que la financiación parta únicamente de CVC, como ya adelantaron medios nipones cuando se conoció la existencia de la propuesta.

Fue el propio presidente de Toshiba, Nobuaki Kurumatani, quien confirmó el miércoles que el grupo había recibido una propuesta de adquisición por parte de CVC, una operación que, de completarse y según estimaciones, podría estar valorada en más de 2 billones de yenes (unos 17.700 millones de euros ó 21.000 millones de dólares).

Las acciones de la compañía se dispararon ese día un 18 %.

"La junta de Toshiba llevará a cabo una revisión cuidadosa de la propuesta inicial cuando se aclare más en el futuro", dijo Nagayama.

Para que la operación salga adelante es además necesario obtener primero la autorización del regulador japonés.

El Ministerio de Finanzas tendría que revisar la oferta con antelación, en cumplimiento con la normativa nacional implementada en 2020 que impone un mayor escrutinio de la inversión extranjera en empresas con negocios en determinadas áreas, como la nuclear.

La propuesta de CVC podría acelerar la toma de decisiones en un conglomerado que ha afrontado con frecuencia las quejas de sus inversores activistas mientras intenta recuperarse de una serie de escándalos y las grandes pérdidas registradas en los últimos años.

Entre los episodios más recientes, en marzo los accionistas del conglomerado votaron a favor de la propuesta del fondo singapurense Effissimo Capital, su mayor accionista, de abrir una investigación independiente sobre la legitimidad de la cúpula de la empresa tras denunciar irregularidades en la votación para reelegir a Kurumatani.

La oferta limitaría este tipo de conflictos, al dejar la empresa en manos de un sólo accionista.