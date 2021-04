Senegal.- Senegal crea una investigación "independiente e imparcial" sobre los incidentes en las protestas de marzo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Senegal ha anunciado la creación de una comisión de investigación "independiente e imparcial" para analizar los incidentes registrados en las protestas de principios de marzo tras la detención del destacado opositor Ousmane Sonko cuando iba a declarar en un juicio contra él por violación y amenazas de muerte.



El ministro del Ejército, Sidiki Kaba, ha resaltad que el objetivo de este organismo será "establecer toda la verdad, en una dinámica de paz y tranquilidad, para que se haga justicia". "Es un elemento parte del Estado de Derecho y de nuestra voluntad de vivir en común", ha añadido, según ha informado la agencia estatal senegalesa de noticias, APS.



"Esta comisión, que es la mejor forma de atribuir responsabilidades, será abierta, para una mayor transparencia e igualdad, a miembros de la oposición y de la sociedad civil", ha resaltado, al tiempo que ha incidido en la necesidad de "establecer la verdad" y "situar responsabilidades" por los "sucesos dolorosos, que dejaron muchos muertos, heridos y daños materiales".



Kaba ha hecho hincapié en la necesidad de que el Gobierno "aclare de forma objetiva a la opinión nacional e internacional esta violencia inédita que sacudió a Senegal y cuya total responsabilidad fue imputada (...) al Estado", antes de agregar que las fuerzas de seguridad mostraron "contención" y "profesionalidad" para "evitar un baño de sangre".



"En una dictadura esto no sería así, pero el jefe de Estado, conforme a nuestra tradición republicana, simbolizada en el concepto de Estado nación, dio orden de no abrir fuego contra la multitud", ha argüido. "Todas las responsabilidades serán determinadas y los responsables serán llevados ante la Justicia", ha zanjado.



Por su parte, la coalición opositora Movimiento para la Defensa de la Democracia (M2D), ha dicho que "toma nota" de la decisión del Gobierno de "crear una comisión independiente de investigación sobre los crímenes cometidos durante la represión violenta de las manifestaciones de marzo".



El M2D ha dicho que "estará atento a las modalidades de su puesta en marcha y composición", dado que "es un hecho común que, bajo nuestros cielos, tales comisiones a menudo se creen sólo para enterrar la verdad y anunciar objetivos designados".



En este sentido, ha mostrado su "escepticismo" sobre las próximas investigaciones y ha manifestado que la comisión debería "investigar los crímenes cometidos e identificados como violaciones del Derecho Internacional como asesinatos, torturas, arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza y prohibición de las manifestaciones".



Por ello, ha adelantado que "en los próximos días" presentará su propio informe sobre "los hechos" y ha vuelto a pedir al Gobierno que "libere a los rehenes", así como la creación de una comisión que aborde la entrega de indemnizaciones a las víctimas de la violencia y a las familias de los muertos.



La crisis en Senegal se ahondó a raíz de la detención de Sonko, que desencadenó una serie de protestas y disturbios que se saldaron con la muerte de cinco personas, según el balance oficial, si bien los medios locales han informado de once fallecidos.



El opositor, que quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2019, fue detenido el 3 de marzo por "alteración del orden público" cuando se dirigía a un tribunal de la capital, Dakar, para comparecer por estas acusaciones, después de que se le retirara la inmunidad parlamentaria.