SEC advierte sobre fondos ‘verdes’ que en realidad no lo son

(Bloomberg) -- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) tiene malas noticias para los inversionistas que intentan hacer cosas buenas con su dinero: es posible que ese fondo ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) no sea realmente tan ecológico o socialmente consciente como usted lo cree.

Existe un alto riesgo de que algunos administradores de dinero estén promocionando sus fondos como los llamados productos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa cuando la realidad es bastante diferente, según un informe publicado el viernes por la unidad de exámenes de la Comisión de Bolsa y Valores. Ciertas caracterizaciones fueron tan falsas que la agencia señaló que las compañías podrían estar violando las leyes de valores.

Entre los peores hallazgos: algunos fondos tenían importantes brechas de cumplimiento y carecían de procedimientos formales para garantizar que las inversiones facturadas como ASG cumplieran con los estándares. La advertencia de la SEC se produce cuando más y más empresas se apresuran a etiquetar sus inversiones como sostenibles en su búsqueda para atraer dólares. Es probable que el auge se expanda con la Administración de Biden haciendo de la lucha contra el cambio climático una prioridad absoluta.

“Los asesores y fondos de inversión han ampliado sus diversos enfoques para la inversión ASG y la cantidad de ofertas de productos ha aumentado”, dijo la unidad de exámenes de la SEC. “Este rápido crecimiento de la demanda, el número creciente de productos y servicios ASG y la falta de definiciones ASG estandarizadas y precisas presentan ciertos riesgos”.

Aunque el informe de la SEC no menciona ninguna compañía en específico, las infracciones descubiertas por el personal durante las inspecciones podrían desencadenar investigaciones que conduzcan a sanciones. La agencia dejó en claro que continuaría examinando los casos ASG cuestionables, poniendo a las empresas sobre aviso.

Nota Original:SEC Finds Some Funds That Say They’re Green Really Aren’t

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.