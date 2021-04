Rey Felipe.- Los Reyes inauguran el Campus de Iberdrola y conocen de primera mano la apuesta del grupo por las renovables

09/04/2021 Los Reyes de España y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, inauguran del Campus de la compañía ECONOMIA IBERDROLA



Los Reyes don Felipe y doña Letizia, junto al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, han inaugurado este viernes el Campus de Innovación y Formación de la compañía en San Agustín del Guadalix (Madrid), en el marco de la Jornada Iberdrola RETO, con el foco puesto en la recuperación, las energías limpias, la transición energética y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).



En un acto, que también contó con la presencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, la compañía dio el pistoletazo de salida oficial a unas instalaciones de última generación que están llamadas a ser un centro global para el conocimiento, la innovación y la empleabilidad de la compañía.



Galán puso en valor que este Campus, que con cerca de 13.000 personas recibiendo desarrollo formativo en sus aulas anualmente representa la apuesta de Iberdrola por la tecnología, ya "se concibe desde la convicción de que el futuro no es de quien lo adivina, sino de quien lo crea".



"El mayor parón vivido en dos generaciones, provocado por la pandemia, nos ha dado la capacidad de librarnos de inercias que llevan décadas alejándonos de un verdadero desarrollo sostenible para avanzar hacia una recuperación que no deje a nadie atrás. Ese es el 'RETO' al que debemos hacer frente juntos. Y contamos con las herramientas para superarlo: Recuperación, Energías limpias, Transición energética y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", dijo.



LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO, "UNA GRAN NOTICIA PARA ESPAÑA"



Además, el presidente de Iberdrola aprovechó el acto para aplaudir públicamente la aprobación este jueves por el Congreso de los Diputados de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ya que representa "una gran noticia para España".



Asimismo, los Reyes de España han tenido la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones de la energética y su compromiso con el programa europeo 'Re-skilling 4 Employment' para capacitar profesionalmente y promover el empleo entre 2,5 y 5 millones de personas en Europa y entre 500.000 y 1 millón en España de jóvenes, parados y profesionales senior a 2030.



Además, en un recorrido por el Campus, los Reyes han podido tomar contacto con la apuesta de la compañía por liderar la transición energética a través de sus proyectos en renovables, destacando la eólica marina o el hidrógeno verde, entre otros.



En las aulas y talleres del Campus, se imparten muchas de las 53 horas de formación que cada empleado de Iberdrola recibe al año. La compañía, además, lleva a cabo numerosas iniciativas en colaboración con universidades, como la Pontificia de Comillas o la de Deusto, en el País Vasco; el Massachusetts Institute of Technology, en Estados Unidos; la Universidad de Strathclyde, en el Reino Unido; el Tecnológico de Monterrey, en México; o la Universidad Hamad Bin Khalifa, en Catar.



PREMIOS IBERDROLA RETO AL PROVEEDOR DEL AÑO



Durante la inauguración, Don Felipe y Doña Letizia, junto con Ignacio Galán, también han entregado los Premios Iberdrola RETO (Recuperación, Energía, Transición y ODS) al Proveedor del Año a cuatro empresas.



"Dos de ellas han destacado en el impulso de dos ejes marcados por Europa para la recuperación, como son la transición energética y la digitalización. Y otras dos son ejemplo de dos grandes objetivos de nuestra sociedad, el empleo y la igualdad", afirmó Galán.



Así, Mapfre ha sido reconocida por su compromiso con la igualdad; la compañía británica Kirby por su apuesta por la digitalización; el reconocimiento a los avances en transición energética ha recaído en la compañía holandesa especializada en construcciones marítimas, Van Oord; y la consultora vasca Ibermática, especializada en tecnologías de la información, ha sido premiada por su impulso al empleo de calidad.



Asimismo, Iberdrola ha otorgado una mención especial Covid a cinco compañías -Amara, Ormazabal, Iturri, Wottoline y DSV-, por el compromiso demostrado durante la pandemia.



"Empresas que, en plena crisis, trabajaron codo con codo con nosotros para entregar desinteresadamente el material sanitario que proveemos a las autoridades en los momentos en los que tanto escaseaba", aseguró Galán.



Con estos premios, la energética ha querido destacar la labor de los socios estratégicos que integran su cadena de valor y culminar un año de colaboración especialmente estrecho por la situación de pandemia.