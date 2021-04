Reserva huérfana de Biden de vacunas Astra aumenta a 20 millones

(Bloomberg) -- La reserva estadounidense de la controvertida vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca Plc ha aumentado a más de 20 millones de dosis, según personas familiarizadas con el tema, incluso cuando parece cada vez más improbable que la vacuna forme parte de la campaña de vacunación nacional del presidente Joe Biden.

AstraZeneca aún tiene que solicitar la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos para la vacuna de dos dosis, al tiempo que la compañía enfrenta preguntas de seguridad en el extranjero y el escrutinio de los reguladores estadounidenses que ya la han reprendido por errores durante los ensayos clínicos y la publicación de datos parciales.

Las otras tres vacunas ya autorizadas en EE.UU. llegarán a los brazos de los estadounidenses a un ritmo de aproximadamente 3 millones de dosis por día, con cientos de millones de dosis adicionales programadas para ser entregadas en agosto.

Eso plantea la pregunta para Biden: ¿Qué hacer con la vacuna de AstraZeneca? La compañía ya tiene a mano más de 20 millones de dosis, parte de un total de entre 80 y 90 millones en alguna etapa de producción para cumplir con el pedido de Estados Unidos, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Los aliados estadounidenses ya han buscado dosis de las reservas de AstraZeneca de EE.UU., y la vacuna, que es más barata, podría servir para inocular a personas en decenas de países de bajos ingresos que no pueden permitirse las vacunas de Pfizer Inc. y Moderna Inc.

“Que regale todas. En el momento en que pensemos en autorizarlo, estaremos en una situación de saturación a nivel nacional ”, dijo Zeke Emanuel, médico y vicerrector de la Universidad de Pensilvania, que se desempeñó como asesor principal de políticas de salud en la Administración de Obama y actualmente en la de Biden.

“Nunca los vamos a utilizar”, señaló.

Celine Gounder, una médica que también formó parte de una junta de transición del covid-19 de Biden, acordó que las dosis deberían ser donadas después de que la compañía obtenga la autorización de la FDA. “Tenemos suficiente, ni siquiera necesitamos las de Johnson & Johnson”, el tercer fabricante estadounidense autorizado, indicó.

“Me gustaría que la FDA continuara con su proceso, emitiera la autorización de uso de emergencia asumiendo que pasa la prueba y luego que sean donadas”, agregó.

La autorización de la FDA es “realmente importante”, dijo, “debido a todas las inquietudes en relación con la vacuna de AstraZeneca”.

Hasta el momento no hay evidencia de que los lotes de AstraZeneca se hayan visto afectados por problemas en la planta emergente en Baltimore, dijo un portavoz de la compañía. Funcionarios canadienses y mexicanos, que están buscando con urgencia asegurar vacunas, no han expresado su preocupación. Por el contrario, México ha pedido a EE.UU. otro envío.

El jueves, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, dijo consideraría él mismo recibir la vacuna AstraZeneca.

Nota Original:Biden’s Orphaned AstraZeneca Stockpile Rises to 20 Million Doses

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.