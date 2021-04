Puerto Rico regresa a las clases virtuales ante el repunte de casos de covid-19

Personal sanitario prepara una dosis de Moderna durante una jornada de vacunación en el Coliseo Pedrín Zorrilla, el primer centro regional de inmunización contra la covid-19, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 9 abr (EFE).- Ante el repunte continuado de los casos de la covid-19 en Puerto Rico, el Gobierno decidió que las clases vuelvan a ser en línea y no presenciales desde el próximo 12 de abril.

"Ante el repunte de casos y hospitalizaciones por la covid-19 y cumpliendo con nuestro deber de salvaguardar la seguridad de nuestros niños, hemos determinado que el sistema educativo, tanto público como privado, tienen que adoptar una modalidad virtual para la educación por las próximas dos semanas", dijo este jueves en un comunicado el secretario de Salud de la isla, Carlos Mellado.

"Esta decisión se toma en conversación con el Gobernador, Pedro Pierluisi, y la Secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte", agregó.

"No habrá clases presenciales desde el próximo lunes 12 de abril. Aunque no tenemos brotes en las escuelas, debemos tomar medidas cautelares ante la incidencia y positividad de los pasados siete días que elevaron el nivel de riesgo a uno crítico por tres días consecutivos al amparo del protocolo del Departamento de Salud. Exhortamos a la ciudadanía y hacemos un llamado a la prudencia y a continuar con los protocolos de protección", concluyó.

El Departamento de Salud de Puerto Rico informó en su reporte matinal de este de 100.079 casos confirmados positivos y el número de fallecidos es de 2.141.

La isla tiene una población de 3,2 millones de personas.

En su primer discurso a la nación ayer miércoles como gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, anunció nuevas medidas anti covid-19, que entrarán en vigor este viernes, debido al incremento en las cifras de positivos y hospitalizados por el coronavirus.

Del total de hospitalizados, 345, 313 son adultos y 32 son pediátricos.

Los datos facilitados por la agencia estatal indican que 63 adultos están en unidades de cuidados intensivos y 38 están conectados a un respirador artificial.

Anoche el Departamento de Salud informó que hay actualmente un total de 38 municipios con un nivel de transmisibilidad de la covid-19 alto.