Portaltic.-Teléfono de Google grabará las llamadas de números desconocidos

09/04/2021 App Teléfono de Google. Google trabaja en una mejora para la función de grabar llamadas de su aplicación Teléfono, con la que podrá grabar de forma automática aquellas de números que el usuario no tenga registrados en su agenda. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Google trabaja en una mejora para la función de grabar llamadas de su aplicación Teléfono, con la que podrá grabar de forma automática aquellas de números que el usuario no tenga registrados en su agenda.



La aplicación Teléfono de Google permite en algunos modelos de teléfono, como los Pixel o algunos Xiaomi y Nokia, y en algunos mercados, realizar grabaciones de las llamadas. Aunque no esté muy extendida, la compañía ya trabaja en una ampliación de sus funciones.



La versión 59 de la aplicación incluye en su código menciones a una futura función que grabará de forma automática las llamadas de números desconocidos, es decir, que el usuario no tenga guardados en su agenda de contactos, como han compartido en XDA Developers.



El código, señala el portal especializado, incluye un descargo de responsabilidad: "Tú o la otra persona en la llamada pueden estar en algún lugar que requiera que todos den su consentimiento para ser grabados. Todos serán notificados con anticipación de que se está grabando la llamada. Depende de ti seguir las leyes sobre la grabación de conversaciones. Las grabaciones se almacenan solo en tu teléfono".



La función incluirá la posibilidad de establecer que siempre se graben de forma automática las llamadas, o cancelar dicha función para desactivarla (o no activarla).