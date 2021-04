Palmeiras y Defensa y Justicia se cruzan en la fase de grupos de la Libertadores

El director de competiciones de clubes de Conmebol, Frederico Nantes, en la presentación del sorteo de la Copa Libertadores hoy, en la sede de la Conmebol en Luque (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 9 abr (EFE).- El brasileño Palmeiras, campeón de la Libertadores 2020, y el argentino Defensa y Justicia, ganador de la Sudamericana 2020, se cruzarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, según el sorteo virtual celebrado en la ciudad de Luque, donde se encuentra la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La fase de grupos se desarrollará a partir del 21 de abril y los directivos de la Conmebol ya avanzaron que el calendario estará lleno de partidos.

El ganador de esta edición recibirá un premio de 15 millones de dólares.

Grupo A

- Palmeiras (Bra)

- Defensa y Justicia (Arg)

- Universitario (Per)

- G2

Grupo B

- Olimpia (Par)

- Internacional (Bra)

- Deportivo Táchira (Ven)

- Always Ready (Bol)

Grupo C

- Boca Juniors (Arg)

- Barcelona (Ecu)

- The Strongest (Bol)

- G4

Grupo D

- River Plate (Arg)

- Independiente Santa Fe (Col)

- Fluminense (Bra)

- G3

Grupo E

- Sao Paulo (Bra)

- Racing (Arg)

- Sporting Cristal (Per)

- Rentistas (Uru)

Grupo F

- Nacional (Uru)

- Universidad Católica (Chi)

- Argentino Juniors (Arg)

- G1

Grupo G

- Flamengo (Bra)

- L.D.U. Quito (Ecu)

- Vélez Sarsfield (Arg)

- Unión La Calera (Chi)

Grupo H

- Cerro Porteño (Par)

- Atlético Mineiro (Bra)

- América de Cali (Col)

- Deportivo La Guaira (Ven).