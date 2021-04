Mujeres del equipo de congresista de EE.UU. investigado salen en su defensa

El congresista republicano por Florida (EEUU) Matt Gaetz. EFE/EPA/MANDEL NGAN/Archivo

Miami, 8 abr (EFE).- El congresista republicano por Florida (EEUU) Matt Gaetz, quien está sujeto a una investigación por tráfico sexual de menores, hizo pública este jueves una declaración de mujeres de su oficina en la que defienden la integridad de su jefe.

La declaración, que no aparece firmada con nombres ni especifica cuántas mujeres de su equipo la subscriben, es respaldada por "las mujeres de la oficina del congresista estadounidense Matt Gaetz".

En ella, las "mujeres" de el equipo de Gaetz "rechazan rotundamente las acusaciones" contra el político y las tachan de "falsas".

"Durante el tiempo del congresista Gaetz en el cargo, hemos integrado sus reuniones, planeado sus eventos y viajado con él (...). En cada ocasión en que nos ha tratado a todos y cada uno de nosotros lo ha hecho con respeto", señala el comunicado.

Añade que "las mujeres no solo son respetadas, sino que han sido alentadas una y otra vez a crecer, lograr más y, en última instancia, conocer nuestro valor".

El Departamento de Justicia está investigando si Gaetz tuvo una relación sexual con una niña de 17 años y violó las leyes federales de tráfico sexual. El republicano no ha sido acusado en relación con la investigación y ha negado fervientemente las acusaciones en su contra.

Fue el diario The New York Times el que destapó recientemente la investigación que pesa sobre Gaetz por parte del Departamento de Justicia.

El congresista, fuerte aliado del expresidente Donald Trump, ha afirmado categóricamente desde que estalló el escándalo que es "mentira" su supuesta implicación en tráfico sexual y negado las acusaciones en su contra.

Aunque el Partido Demócrata de Florida pidió esta semana la renuncia de manera "inmediata" de Gaetz, de 38 años, este ha dejado claro que no piensa irse "a ningún lado" y que no es "un monje" pero "tampoco un delincuente".

"Voy a luchar como un demonio por mis representados y por el país que amo profundamente. Ustedes no se merecen menos, especialmente ahora", escribió en Facebook.

Según el diario, Gaetz está siendo investigado por el FBI para determinar si incurrió en tráfico sexual por supuestamente haber pagado viajes a una joven de 17 años con la que presuntamente tenía relaciones en 2019.

Además, los demócratas se preguntan cuando hablarán respecto al congresista "caído en desgracia" los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio, que representan al mismo estado.

"Su silencio suena a todo volumen", señala el Partido Demócrata de Florida en un comunicado en el que afirma que a lo largo de su carrera Gaetz ha creado a su alrededor un "ambiente de trabajo tóxico e inapropiado para las mujeres".