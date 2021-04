María Teresa Campos se pone, por fin, la vacuna del Coronavirus

09/04/2021 María Teresa Campos, a su llegada al centro de salud para ponerse la vacuna EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



María Teresa Campos puede respirar tranquila. Y es que la veterana comunicadora, de 79 años, se ha puesto por fin la primera dosis de la vacuna contra la Covid, una enfermedad que la ha tenido atemorizada en el último año.



La propia Terelu confesaba, hace unos días, que estaban pendientes de que llamasen a su madre para vacunarse y que Teresa tenía, en cierto modo, miedo a la vacuna. Y por fin, este viernes, hemos podido ver a la presentadora acudiendo al centro de salud más cercano a su domicilio a las afueras de Madrid para ponerse la primera dosis de la vacuna para el Coronavirus.



Acompañada por su inseparable chófer Gustavo, con quien entró y salió del centro médico cogida del brazo, Teresa se mostró bastante nerviosa ante el gran paso con el que, poco a poco, recuperará la normalidad tras un año de 'encierro' en el que la presentadora apenas se ha dejado ver públicamente por su miedo a la enfermedad al ser por su edad y sus antecedentes médicos, una persona de alto riesgo.



Bromeando con la prensa y cambiando la palabra "vacuna" por "boda", Teresa confesaba no estar nerviosa porque "me gustan mucho las bodas", asegurando no tener miedo a la vacunación: "Nada, nada. Me encantan las bodas ya te lo he dicho. Vengo con una alegría...".



Minutos después, y visiblemente más tranquila, la comunicadora abandonaba el centro de salud afirmando que no estaba contenta "porque solo me han pinchado" y ha comentado que le han puesto la primera dosis de "Pfizer".



Sin querer hablar de Rocío Carrasco y su brutal testimonio en su serie documental, María Teresa ha comentado solamente que "la quiero mucho. Hablo con ella y me alegro que haya podido contar su verdad", pero "no voy a hablar de nada" más.



A pesar de su discreción con la verdad de Rociíto, la presentadora sí ha roto una lanza a favor de Fidel Albiac, asegurando que es "un gran amigo mío y una gran persona".