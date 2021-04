Manuel Medrano explora cómo "el amor se construye desde adentro"

Fotografía cedida hoy por Warner Music que muestra al colombiano Manuel Medrano, un romántico que hace cinco años recibió el Grammy Latino a mejor artista nuevo, mientras posa. EFE/ Warner Music

Bogotá, 9 abr (EFE).- El colombiano Manuel Medrano, un romántico que hace cinco años recibió el Grammy Latino a mejor artista nuevo, afirma en una entrevista con Efe que "el amor se construye desde adentro", un concepto que explora en la balada "Hay una luz dentro de ti" que es el abrebocas del segundo álbum de su carrera.

"Creo que el amor se construye desde adentro, para ti mismo, y de ahí para la persona con la que tú decides compartirlo. Es ese el mensaje de la canción y la metáfora del baile alrededor de eso", asegura Medrano (Cartagena de Indias, 1987) sobre su nueva canción y el videoclip que la acompaña.

El artista colombiano -que en 2016 también se llevó el gramófono al "mejor álbum cantautor" con su álbum debut, "Manuel Medrano"- escogió "Hay una luz dentro de ti" para mostrar su nuevo trabajo, cuyo nombre aún no se conoce, porque es una "canción romántica" que le "gusta mucho".

"Tiene un mensaje muy lindo, un mensaje muy especial, principalmente de amor. Por otro lado (habla) de encontrar esa luz que hay dentro de cada uno, pero también resaltar la luz que hay dentro de los demás", asegura Medrano.

UN VIDEO ESPECIAL

El video de la nueva canción fue grabado en la Estación de la Sabana y el Teatro Colón de Bogotá, un escenario en el que siempre había soñado en trabajar y en el que se desarrolla buena parte de la producción que protagonizan una bailarina de ballet y un hombre que se mueve al ritmo de la danza contemporánea.

"El tema del ballet y la danza contemporánea siento que son dos danzas completamente diferentes, que se rigen por reglas muy distintas. De pronto el ballet se basa en la perfección de la postura y de los movimientos, la danza contemporánea en cambio está para el otro lado, completamente opuesta, es un poco más libre", dice.

Medrano agrega que el baile "es juntar tu cuerpo con tu corazón y alimentar tu cuerpo entero", una "representación del amor a través del aire y cuando me refiero que el amor se presenta en un escenario vacío siento que es porque una relación de pareja es de dos y muchas veces las personas le dan mucho espacio al qué dirán los demás o la relación se ve afectada por terceros".

UNA PIEZA CLAVE

Como en su primer álbum, el colombiano Juan Pablo Vega, mejor artista nuevo en los Grammy Latino de 2014, juega un papel fundamental como productor porque entiende "a la perfección" las ideas de Medrano.

"Principalmente de las cosas que más me gusta trabajar con Juan Pablo es que somos amigos, hay una admiración de mi parte hacia él", manifiesta.

Lo destaca además como "un tipo brillante, un excelente músico, intérprete de instrumentos y toca la guitarra increíble".

"Creo que está muy conectado con lo que yo quiero también y me da la oportunidad y el tiempo de trabajar con él, creo que esto es importante. Uno también tiene que trabajar con las personas que quieren trabajar con uno, creo que trabajar entre amigos en la música también es muy gratificante", dice sonriendo.

"POP FUNDIDO" EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

El artista define su música como "pop fundido", término que inventó para denominar sus creaciones como algo nuevo, y considera que en este trabajo lo está llevando a "su máxima expresión".

"El pop fundido se conforma de toda la música que a mí me gusta, es como un género que yo me inventé para explicarle mi música a la gente y no encasillarla en un solo género en particular. Cada canción de este disco va a ser un universo, un mundo totalmente diferente al anterior, con elementos distintos cada una", destaca.

El álbum fue grabado con "instrumentos en vivo", algo que resalta porque se ve muy poco en la actualidad, y prácticamente por el mismo equipo con el que produjo el álbum "Manuel Medrano".

"Me gusta experimentar y en dado caso miro la oportunidad de trabajar con productores increíbles y, en el caso de Juan Pablo, por ser amigos desde hace tantos años, por tener una dinámica de trabajo tan bonita, decidimos encerrarnos en el estudio, un estudio hermoso en la montaña, tanto en Colombia como en México", expresa sobre el proceso.

Es por ello que apunta alto a lo que cree que pasará con su nuevo trabajo: "este álbum yo creo que así como el primero, va a hacer parte de la historia de la música colombiana".