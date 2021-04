Lluvia de jorones con sello latino y ganadores; Rodríguez regreso triunfal

EFE/EPA/ADAM DAVIS/Archivo

Houston (EE.UU.), 9 abr (EFE).- El poder del bateo latinoamericano no ha perdido tiempo en hacerse sentir nada más comenzar la nueva temporada en las Grandes Ligas y su presencia en la jornada fue estruendosa, especialmente en el Minute Maid Park de Houston, donde se escuchó por primera vez el grito de "play ball" ante más de 21.000 aficionados.

La ofensiva de los Astros de Houston volvió a estar oportuna con el puertorriqueño Carlos Correa, el cubano Yordan Álvarez y el venezolano José Altuve que botaron la pelota fuera del parque ante los Atléticos de Oakland e hicieron las delicias de los aficionados que llegaron a las gradas para verlos ganar 6-2.

Correa, que está encendido con el bate desde que comenzó la temporada, que podría ser la última con los Astros, encabezó la ofensiva del equipo de Houston al irse 3-2 con dos carreras anotadas y otras dos impulsadas.

Mientras que Álvarez tuvo de 4-2 con dos anotadas y una carrera producida. Altuve se fue de 4-1, anotación e impulsada.

Su aportación ha permitido a los Astros tener marca ganadora de 6-1 y son los líderes de la División Oeste de la Liga Americana.

El abridor dominicano Cristian Javier (1-0), de 24 años, permitió tres imparables esparcidos durante cinco entradas en blanco para llevarse la victoria después de recetar siete ponches.

Pero si en Houston hubo lluvia de jonrones, en Chicago, la revelación, el toletero dominicano Yermin Mercedes volvió a crear una auténtica obra de arte con la coordinación y poder de su bate al pegar otro cuadrangular para enmarcar con su equipo de los Medias Blancas, que ganaron 6-0 a los Reales de Kansas City.

Luego de que el cubano Yoán Moncada comenzara el ataque contra los Reales con un jonrón de dos carreras, Mercedes conectó un bambinazo de 148 metros por el jardín izquierdo del Guaranteed Rate Field de Chicago.

El cuadrangular fue el más largo en un partido de temporada regular para los White Sox en la era de Statcast (2015), superando a uno de 147 metros del venezolano Avisaíl García en el 2018.

El cubano Luis Robert bateó uno de 148 metros en el Juego 3 de la Series de Comodines de la Liga Americana contra los Atléticos.

El cuadrangular de Mercedes contra Brad Keller es el tercero más largo en la historia del Guaranteed Rate Field.

El bambinazo es la última muestra del gran momento de Mercedes, quien fue el primer Jugador de la Semana de la temporada 2021 luego de convertirse en el primer jugador en la era moderna en comenzar una temporada dando hit en sus ocho primeros turnos al bate.

El campocorto puertorriqueño Javier Báez pegó jonrón de dos carreras que dio la ventaja a los Cachorros de Chicago en la sexta entrada y abrieron el camino del triunfo por 4-2 ante los Piratas de Pittsburgh.

Báez, que se fue de 3-2 con una anotada y remolcada, Rizzo, Bryant y Jake Marisnick aportaron dos indiscutibles cada uno por Chicago, que aumentó ligeramente el peor promedio de bateo de la liga de .143 a .157 como una señal de alivio para sus seguidores.

Pero si hubo un pelotero latino plenamente feliz en la jornada fue el abridor venezolano Eduardo Rodríguez que superó con notable su vuelta al montículo tras recuperarse de la miocarditis provocada por el coronavirus que le impidió jugar la temporada 2020 y ayudó a los Medias Rojas de Boston a ganar por 7-3 a los Orioles de Baltimore, que perdieron en su debut como locales.

El dominicano Rafael Devers y el puertorriqueño Kiké Hernández, una de las adquisiciones de los Medias Rojas durante el descanso invernal, aportaron sendos cuadrangulares a los Medias Rojas, que han ganado cuatro partidos consecutivos, algo que no lograban desde el periodo del 14 al 18 de agosto de 2019.

Devers, tercera base, lideró la ofensiva de los Medias Rojas al irse de 3-2 con par de carreras anotadas e impulsadas.

Un día después de cumplir 28 años, Rodríguez apareció por primera vez en las Mayores desde el 29 de septiembre del 2019, cuando enfrentó a los Orioles en Boston.

El venezolano comenzó la campaña pasada en la lista de los lesionados tras sentir adormecido el brazo durante la pretemporada.

Rodríguez (1-0) cedió tres carreras en cinco entradas, aceptó cuatro imparables, incluidos jonrones de dos carreras de Ryan Mountcastle en la primera entrada y del dominicano Pedro Severino en la cuarta, y ponchó a siete rivales con una base por bolas. Su recta alcanzó los 152 kilómetros por hora.

Otra actuación dominante desde el montículo fue la que dio el abridor boricua José Berríos, que tuvo el apoyo de Mitch Garver, Byron Buxton y el venezolano Luis Arráez, que aportaron sendos jonrones y los Mellizos de Minnesota vencieron por paliza de 10-2 a los Marineros de Seattle.

Berríos (2-0), quien no permitió hit de los Cerveceros de Milwaukee durante seis entradas en su primera apertura, cubrió otros dos episodios sin imparable. En el tercero, aceptó su primera carrera en la temporada y acabó su trabajo con ocho ponches.