Lescano, el político campechano defensor de causas perdidas

Abogado provinciano que como parlamentario se labró una reputación de defensor de causas perdidas, Yonhy Lescano es la carta electoral que puede devolver al poder a Acción Popular, un partido de centroderecha que hoy es el único histórico que sobrevive en Perú.

Para sorpresa de muchos, Lescano lidera desde febrero los sondeos de intención de voto para las reñidas elecciones del domingo, que con certeza se tendrán que definir en un balotaje el 6 de junio.

Después de haber sido parlamentario entre 2011 y 2019, volvió al primer plano en noviembre cuando ganó la interna partidaria entre tres postulantes. Hasta entonces pocos apostaban por él.

Tres semanas antes, el Congreso había destituido al popular presidente Martín Vizcarra y colocado en su lugar a Manuel Merino, también de Acción Popular. El nuevo gobernante renunció cinco días después, asediado por protestas masivas que dejaron dos muertos y un centenar de heridos.

Lescano criticó a la bancada de su partido por haber removido a Vizcarra en medio de la pandemia y la recesión económica, una postura que lo fortaleció como líder.

A sus 62 años, está a las puertas de ganar la presidencia en las urnas, lo que Acción Popular no consigue desde 1980, cuando el fundador del partido, Fernando Belaunde Terry, ganó un segundo mandato.

- "Marca de prestigio" -

Nacido en Puno, región aymara en la ribera del lago Titicaca y fronteriza con Bolivia, Lescano reivindica valores de honestidad atribuidos al imperio inca que repite en lengua quechua como un mantra en esta campaña: "Ama llulla" (no seas mentiroso), "Ama sua" (no seas ladrón), "Ama quella" (no seas ocioso).

Una de las fortalezas que explican el éxito de Lescano es que pertenece a un partido tradicional, que tiene presencia en todo el territorio.

"Lescano está protegido por una marca partidaria que tiene una imagen positiva. Acción Popular es la marca peruana de mayor prestigio [político] a nivel nacional", asegura a la AFP el politólogo Carlos Meléndez, de la Universidad Diego Portales de Chile.

"La maquinaria partidaria tiene a autoridades nacionales y regionales" (alcaldes, gobernadores), lo que no ocurre en la misma dimensión con otras agrupaciones, acota.

Católico, contrario al aborto y al matrimonio gay, tiene tres hijos y está casado con la abogada chilena Patricia Contador, cuyo padre era coronel de la policía de Carabineros y asesor de la junta del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Aunque el apellido materno de su suegra es Pinochet, Lescano niega que ella sea pariente del difunto dictador chileno.

De espíritu campechano, Lescano gusta de participar con atuendos típicos en los carnavales en Puno.

- "Un Quijote" -

"Yo creo que Lescano va a entrar a segunda vuelta. ¿Quién lo acompañará? No lo sabemos", dice su correligionario y exlegislador Víctor Andrés García Belaúnde, sobrino del fundador de Acción Popular.

Lescano hizo de su escaño una tribuna para denunciar supuestos abusos de las multinacionales de telecomunicaciones, como la española Telefónica (Movistar).

"Es alguien que utiliza el discurso del abuso de los poderes económicos, es una suerte de Quijote enfrentándose a los molinos de empresas transnacionales que son soporte del poder establecido", subraya Meléndez.

Sus denuncias le dieron eco en la prensa y apoyo entre los peruanos de a pie, labrándose un perfil de centroizquierda sin romper con su partido, dominado por la corriente de centroderecha de su fundador.

"Esas luchas de causas perdidas han dado sus frutos porque en un contexto de crisis pandémica Lescano ha sabido posicionarse muy bien entre electores de centroizquierda sin el corset ideológico de la izquierda", agrega Meléndez, editor del libro "Minicandidatos", sobre la campaña presidencial en curso.

Lescano rechaza las etiquetas de conservador o progresista. En una entrevista reciente con la AFP en su hogar en Lima se definió como "acciopopulista", un híbrido creado por su partido para cobijar tendencias nacionalistas y populistas.

De ganar, prometió convocar un referéndum constitucional y corregir la economía liberal "sin límites" que enriquece a una minoría, según dijo a la AFP.

