La Reina Letizia acapara todas las miradas con su favorecedor traje gris de estreno

Los Reyes han presidido esta mañana, para poner el broche de oro a sus respectivas agendas oficiales de esta semana con su primer acto conjunto de los últimos días, la inauguración del Centro de Innovación y Formación de Iberdrola, situado en San Agustín de Guadalix, al norte de Madrid.



Presumiendo de su complicidad y su unión, Don Felipe y Doña Letizia han lucido looks similares, puesto que ambos han optado por sendos trajes de color gris con los que han logrado una armonía digna de mención.



Rompiendo con la máxima de ahorro y austeridad que ha llevado a la Reina a reciclar diferentes conjuntos y complementos de su impresionante vestidor en los últimos meses - consiguiendo reinventarse con maestría dando un toque novedoso a sus prendas con diferentes combinaciones y sutiles cambios con respecto a sus anteriores apariciones - Doña Letizia ha estrenado un look 'work' con el que ha arrancado exclamaciones de admiración durante el acto.



Un dos piezas en un favorecedor tono gris plomo con el que, una vez más, ha demostrado que los trajes sastre le sientan como un guante. Por el momento desconocemos el diseñador de este conjunto tan elegante como vertásil, adecuado para cualquier tipo de acto. Compuesto por un pantalón recto y una blazer clásica con doble botonadura frontal, se trata de uno fondo de armario que a buen seguro veremos en numerosas ocasiones a Doña Letizia en los próximos meses.



Para complementar su outfit, la monarca ha optado por zapatos de salón negros, mismo color que el top lencero con el que ha conseguido restar seriedad y dar un toque juvenil a su traje de estreno. Sin duda, un acierto con el que la Reina demuestra, una vez más, que se ha convertido en la mejor embajadora del 'look working', su preferido en el día a día y toda una inspiración de cara a la primavera.