La OMS descarta una crisis con Haití por su rechazo a la vacuna de AstraZeneca

Santo Domingo, 9 abr (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este viernes que no existe ninguna crisis entre la institución y Haití después de que el país caribeño rechazase la vacuna de AstraZeneca que el organismo internacional ofrece a través del mecanismo COVAX de forma gratuita.

"No hay ninguna crisis entre la OPS/OMS y Haití. Nuestra misión es proporcionar apoyo y recomendaciones técnicas al Gobierno haitiano, que toma sus propias decisiones de forma independiente", afirmó un portavoz de la oficina en Haití de ese organismo en respuesta a preguntas de Efe.

Haití es uno de los únicos cuatro países del mundo que no ha comenzado a vacunar contra la covid-19.

El Gobierno haitiano rechazó la vacuna de AstraZeneca por miedo a que la población lo rechace tras los casos de trombos detectados en Europa, según dijo a Efe una fuente del Ejecutivo el pasado martes.

La fuente también acusó a la OMS de intentar presionar al Gobierno haitiano para que acepte la vacuna de AstraZeneca incluida en el mecanismo COVAX.

Sobre esas supuestas presiones, la OMS afirmó que "la decisión final de aceptar o rechazar una adjudicación es entre el gobierno haitiano y las instalaciones de COVAX".

La distribución del compuesto, según los planes del Gobierno haitiano, se llevará a cabo en dos fases sucesivas: una primera entrega de dosis para inmunizar al 3 % de la población, seguida de una distribución de vacunas que se administrarán al 17 % restante contemplado en el plan.

En virtud de ese plan, "756.000 dosis de vacunas de AstraZeneca, correspondientes a la primera asignación del 3 %, debían ser entregadas a finales de mayo a las poblaciones identificadas como prioritarias por el gobierno haitiano", dijo la oficina de la OMS.

Haití es uno de los 92 países de bajos ingresos que han obtenido acceso a la vacuna covid-19 a través del mecanismo COVAX AMC de Gavi que, al igual que al resto de los países participantes, ha asignado a la nación caribeña una cantidad de dosis para vacunar al 20 % de su población para finales de 2021.