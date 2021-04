La Mirada Incendiada", la película chilena que revive el "Caso Quemados

En la imagen, la chilena Carmen Gloria Quintana, quien fuera quemada junto al fotógrafo Rodrigo Rojas, en 1986, por la dictadura de Augusto Pinochet. EFE/Mario Ruiz/Archivo

Santiago de Chile, 9 abr (EFE).- La cineasta Tatiana Gaviola estrena este viernes la producción "La Mirada Incendiada", en la que imagina los últimos meses de vida del joven Rodrigo Rojas, quien junto a Carmen Gloria Quintana fue quemado vivo en julio de 1986 por una patrulla militar del dictador chileno Augusto Pinochet.

"Es una historia que nos marcó a todos", señaló a Efe la directora chilena, que en 2015 inició la producción de la cinta que trata el que posteriormente se conoció como el "Caso Quemados".

"La noticia en el 86, con la fiereza que fue quemar vivos a dos jóvenes de 18 y 19 años, fue algo que se instaló para siempre en mi memoria y en la memoria colectiva", explicó Gaviola.

Protagonizada por los actores Juan Carlos Maldonado y Constanza Sepúlveda, el filme se sumerge en los pocos meses que el joven fotógrafo Rodrigo Rojas alcanzó a estar en el país austral tras regresar del exilio, "tratando de registrar momentos, ese mundo, ese Chile que no conocía", dijo Gaviola.

Estrenada de manera digital, la película, en palabras de su directora, "ha puesto en vigencia ese hecho tan brutal con las violaciones a los derechos humanos y destrucciones de tantas miradas hoy día, como las de Gustavo Gatica, Fabiola Campillay y cientos más".

"Lamentablemente tiene actualidad, se vulneran los derechos humanos todos los días, las personas no podemos protestar tranquilamente por la violencia desproporcionada contra quienes lo hacen", dijo la cineasta.

Gaviola espera un buen recibimiento de su trabajo, que se basó en investigaciones del contexto histórico donde se dieron los hechos y entrevistas a familiares y conocidos del joven fotógrafo, centrando el relato en la perspectiva de Carmen Gloria Quintana.

"Me encantaría que se pudiera percibir con mucha amplitud, pudiendo recibir las emociones que hay ahí, escribir la vida que tienen Rodrigo y Carmen Gloria en la película", comentó Gaviola.

"De alguna forma la película vuelve a hacer vivir a los personajes. La mirada de Rodrigo nos hace falta hoy día, esas vidas me gustaría que el público fuera capaz de sentir, que sí nos hace falta, que cada uno de nosotros tiene una vida valiosa, que aprendamos a respetarnos y vivir en democracia", concluyó.

El 2 de julio de 1986, Rojas y Quintana fueron detenidos por miembros del Ejército durante una jornada de protesta contra Pinochet, cuya dictadura se prolongó entre 1973 y 1990.

Posteriormente, los jóvenes fueron golpeados y amenazados con armas de fuego, rociados con gasolina y quemados vivos. Rojas perdió su vida y Quintana logró salvarse pese a padecer graves quemaduras y heridas.

El "Caso Quemados" motivó protestas contra la dictadura a nivel nacional y en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, donde residía el fotógrafo asesinado.