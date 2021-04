La lluvia y el francés Bourdais protagonistas del primer día de entrenamientos para la Indy 500

En la imagen una panorámica aérea de un sector del Indianapolis Motor Speedway, en Indianápolis (Indiana, EE.UU.). EFE/Tannen Maury/Archivo

Indianápolis (EE.UU.), 8 abr (EFE).- El veterano piloto francés Sebastien Bourdais de AJ Foyt Racing fue el más rápido este jueves entre los 32 pilotos que dieron vueltas el jueves en los entrenamientos abiertos de la 105 edición de las 500 Millas de Indianápolis, que incluyó un retraso por lluvia de más de cinco horas en el Indianapolis Motor Speedway.

Bourdais estaba entre un grupo de 11 pilotos que subieron al óvalo de 2,5 millas (4,023 kilómetros) en los últimos 70 minutos de actividad de la pista en las pruebas de actualización de veteranos y el Programa de Orientación de Novatos, y dio una vuelta superior de 224,427 mph (361,180 kilómetros por hora) en el famoso No. 14 ROKiT Chevrolet presentado por el legendario cuatro veces ganador de la Indy 500, el estadounidense AJ Foyt.

El veterano piloto francés dio su vuelta superior en los últimos minutos de la sesión final, que se asemejaba a la "Hora feliz" de un día de entrenamientos de Indy 500 con autos corriendo en paquetes aerodinámicos.

Estaba entre los veteranos que necesitaban completar la prueba de actualización de dos fases ya que no compitió en "El mayor espectáculo de las carreras" del 2020.

"Un repaso bastante bueno al A.J. Foyt No. 14", declaró Bourdais. "Ese auto ROKiT era bastante bueno. Siempre se siente un poco diferente cuando comienzas a baja velocidad y el auto nunca está realmente asentado, pero pasamos por ambas fases y estamos listos para partir mañana y comenzar a funcionar correctamente. Está todo bien."

La lluvia detuvo la sesión de apertura exclusiva para veteranos a las 12:30 p.m. (ET). Una segunda lluvia fuerte alrededor de las 3:15 p.m. Retraso en la actividad de la pista hasta que la pista se reabrió a las 6:03 p.m. bajo el cielo azul y el sol que permitió continuar con la sesión.

La actividad de la pista volverá de nuevo mañana, viernes, a partir de las 9 a.m. hasta las 6 p.m. (Hora del Este), sin que haya previsión de lluvia.

Las pruebas de actualización y orientación de novatos se llevarán a cabo de 9 a 10 a.m., y los veteranos volverán a la pista de 10 a 11 a.m. La pista estará abierta para todos los conductores de 11 a.m. a 6 p.m.

Conor Daly fue el segundo piloto más rápido en general y el más rápido en la sesión matutina de 90 minutos antes de que llegara una fuerte lluvia a Indianápolis.

La vuelta más alta de Daly fue de 222.714 (358.423 kilómetros por hora) en el Chevrolet No. 47 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos enviado por Ed Carpenter Racing, también con la ayuda de un remolque aerodinámico.

Sage Karam fue tercero en la general con 222.408 (357,930 kilómetros), con su mejor vuelta en el Chevrolet No. 24 Dreyer & Reinbold Racing también en la última sesión después de que la lluvia dejó de ser protagonista con su presencia no deseada.

Ed Carpenter, tres veces ganador de la pole de la Indy 500, fue cuarto con 221.296 (356,141 kilómetros) en el Chevrolet No. 20 Ed Carpenter Racing.

El tres veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, el brasileño Helio Castroneves, completó los cinco primeros con 221.097 (355.821) en el No. 06 Meyer Shank Racing Honda.

El Novato del Año Rinus VeeKay sufrió una fractura en un dedo en un accidente en la curva 1 a solo 11 minutos de actividad en la pista en su Chevrolet Sonax / Autogeek No. 21 presentado por ECR. Se le autorizó a conducir.

Mientras que el colombiano Juan Pablo Montoya, de 45 años, que vuelve a la competición de las 500 Millas como novato después de haberlas ganado en su debut en el 2000, completó 45 vueltas con el No. 86 (Arrow McLaren SP) y puso su mejor tiempo en 352.621 kilómetros por hora.

La edición de las 105 millas de Indianápolis están programadas para el domingo 30 de mayo.

La temporada NTT INDYCAR SERIES comienza del 17 al 18 de abril con el Honda Indy Grand Prix presentado por AmFirst en Barber Motorsports Park en Birmingham, Alabama.