La desaparición de mujeres en Perú creció un 20 % en marzo

EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 9 abr (EFE).- Un total de 542 niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron reportadas en marzo como desaparecidas en Perú, lo que representa un incremento del 20 % con respecto a febrero y eleva la cifra total de casos a 1.425 desde comienzos de año, según informó este viernes la Defensoría del Pueblo.

En el último reporte "¿Qué pasó con ellas?", este organismo autónomo advirtió, además, que el país suramericano contabilizó en el tercer mes del año un repunte en el número de feminicidios, que ascendió a 9.

CADA 90 MINUTOS, UNA DESAPARICIÓN

El total de 1.425 casos registrados en lo que va de año se traduce a un promedio de 16 desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres adultas por día. Esto es un caso cada 90 minutos.

En marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó 415 desapariciones de menores de edad, 341 de las cuales eran niñas y adolescentes, es decir, un 82 % del total, "lo cual reafirma la mayor vulnerabilidad por el factor de género de las víctimas", señala la Defensoría.

En comparación con febrero, el número de niñas y adolescentes desaparecidas en marzo incrementó un 27 %, mientras que la cifra de mujeres adultas desaparecidas (201) subió un 10 %.

El total de 542 niñas, adolescentes y mujeres adultas reportadas como desaparecidas supone un incremento del 15 % respecto a los casos contabilizados en el mismo mes de 2020.

En su informe, la Defensoría no reporta el motivo de esta subida pero recuerda que "la desaparición de mujeres por particulares es considerada una forma de violencia de género a menudo vinculada a delitos como feminicidio, trata de personas, violencia sexual, etc".

MÁS FEMINICIDIOS

De hecho, de los 9 casos de feminicidios consumados en marzo, uno de ellos era una víctima que ya había sido reportada previamente como desaparecida.

En el mismo mes, se produjeron 11 tentativas de feminicidio, casi el triple de lo contabilizado en febrero, y ocurrieron dos muertes violentas de mujeres en situaciones aún no esclarecidas.

Estas cifras también superan las de marzo del año pasado, cuando el país registró un total de 5 feminicidios y 10 tentantivas.

En todo 2020, Perú reportó 5.521 niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, 138 feminicidios consumados y 208 tentativas.