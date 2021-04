La covid-19, protagonista inesperada de la penúltima jornada en Colombia

El entrenador de América Juan Cruz Real. EFE/Gabriel Aponte /Archivo

Bogotá, 9 abr (EFE).- La covid-19 se convirtió en la protagonista inesperada de la penúltima jornada de la liga colombiana, especialmente en lo relacionado con la definición del equipo que descenderá a Segunda División.

Por una parte, el Águilas Doradas, que el domingo será rival del Boyacá Chicó que hoy está en puestos de descenso, reportó 18 casos positivos, de los cuales 14 son jugadores, por lo cual solicitó que sea aplazado ese encuentro.

"El equipo del oriente", que ocupa el decimosexto puesto con 14 unidades y ya no tiene opciones de clasificar a la siguiente fase, afirmó que además de estos casos de covid-19, tiene problemas porque no puede contar con otros siete jugadores lesionados, dos de ellos "con fracturas graves".

Entre tanto, el Deportivo Pereira, rival directo del Chicó en la lucha por el descenso, jugará el sábado contra el Envigado pero está envuelto en una polémica porque su rival de la jornada pasada, el Independiente Medellín, lo demandó porque al parecer jugó con futbolistas contagiados el partido en el que el 'Matecaña' ganó 1-0.

En caso de que la Comisión Disciplinaria del campeonato falle en contra del Pereira, el conjunto aurirrojo puede perder los puntos y dejar comprometida su permanencia en Primera División.

EL CAMPEÓN AMÉRICA SE JUEGA SU SUERTE

El América de Cali, bicampeón vigente de la liga colombiana, se jugará su suerte el sábado cuando visite al Jaguares de Córdoba, que de ganar mantendrá vivas sus oportunidades de clasificar a los cuartos de final del campeonato.

Los 'Diablos Rojos', dirigidos por el argentino Juan Cruz Real, vienen de perder 0-1 con La Equidad y necesitan de un triunfo para mantenerse entre los ocho mejores, pues actualmente ocupan el octavo lugar con 25 puntos, dos más que su rival en esta jornada que es décimo.

El equipo caleño tiene como principal duda a Adrián Ramos, goleador que se ha perdido los últimos tres partidos por una lesión, pero se ampara en que los habilidosos Duván Vergara y Santiago Moreno suban su nivel y marquen diferencias ante un rival que llega motivado por su triunfo 1-2 como visitante ante Once Caldas.

MEDELLÍN Y UNA OPORTUNIDAD DE ORO

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) es noveno en este momento con 25 puntos y buscará un triunfo el sábado ante el Alianza Petrolera, una oportunidad de oro ante un rival que de 16 partidos disputados este semestre empató cuatro y perdió los 12 restantes.

La principal novedad del 'Poderoso' es el regreso de su técnico, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien superó la covid-19 y se reintegró a los entrenamientos con el plantel.

Quien no estará es el central uruguayo Alexis Rolín, a quien el club le dio permiso de viajar a Montevideo el jueves para visitar a su padre que está en "delicado estado de salud".

Tampoco hará parte del equipo el argentino Agustín Vuletich, máximo goleador del DIM en el campeonato con siete dianas y quien está ausente por una lesión.

Durante esta jornada, tratarán de sellar su clasificación Millonarios, que protagoniza el clásico de la jornada contra el Independiente Santa Fe; el Deportivo Cali, que recibe al líder Atlético Nacional; el Junior, que visita al Deportivo Pasto, y el Deportes Tolima, que enfrenta en casa al Atlético Bucaramanga.

. Partidos de la jornada 18 de la liga colombiana:

10.04: Independiente Medellín-Alianza Petrolera, Jaguares-América de Cali y Deportivo Cali-Atlético Nacional.

11.04: Águilas Doradas-Boyacá Chicó, Envigado-Deportivo Pereira, Deportivo Pasto-Junior e Independiente Santa Fe.

12.04: Deportes Tolima-Atlético Bucaramanga.

13.04: Patriotas-Once Caldas.

Descansa La Equidad.