Juez dicta crear una comisión de investigación sobre el manejo de la pandemia en Brasil

EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI/Archivo

Brasilia, 8 abr (EFE).- Un juez de la Corte Suprema de Brasil determinó este jueves que el Senado instale una comisión de investigación para esclarecer presuntas omisiones del Gobierno de Jair Bolsonaro en la gestión de la pandemia del coronavirus.

El magistrado Luís Roberto Barroso, autor del fallo, aceptó un recurso presentado por un grupo de senadores, que desde principios de febrero pedían la creación de una comisión para investigar las acciones del Ejecutivo en el manejo de la crisis sanitaria.

Desde entonces, el presidente de la Cámara Alta, Rodrigo Pacheco, un aliado de Bolsonaro, había citado la posibilidad de instalar la comisión, pero consideraba que no era el momento adecuado.

Tras conocer el dictamen del Supremo, Pacheco reforzó ese argumento, aunque señaló a los periodistas que acatará la decisión, en su opinión "equivocada", y que la comisión empezará a funcionar a partir de "la semana que viene".

"En este momento en el que la gravedad de la pandemia exige unión" la comisión "me parece un punto fuera de la curva. ¿Cómo se pretende apurar el pasado si no conseguimos definir el presente y el futuro con acciones concretas?", expresó.

Brasil afronta actualmente la peor fase de la pandemia con récords sucesivos de contagios y muertes asociadas a la covid-19, que deja ya en el país más de 345.000 fallecidos y cerca de 13,3 millones de infectados en poco más de un año.

Este jueves, el país volvió a romper su máximo diario al registrar 4.249 muertes, la segunda vez esta semana que supera la trágica barrera de los 4.000 óbitos al día.

La decisión de Barroso es un nuevo revés para la Administración del presidente Bolsonaro, quien desde el inicio de la pandemia minimiza la peligrosidad de la covid-19, que calificó de "gripecita", censura la adopción de confinamientos e incluso ha llegado a poner en duda la eficacia de las mascarillas.

En paralelo, el Ministerio Público Federal investiga desde enero pasado la gestión del hoy exministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, también por supuestas "omisiones" en la crisis por falta de cilindros de oxígeno en el estado de Amazonas (norte).

Las comisiones de investigación parlamentarias tiene la potestad en Brasil de convocar a declarar a las más diversas autoridades, incluido a ministros o miembros del Ejército, y hasta de romper el secreto telefónico y bancario de las personas investigadas.

Ello podría incrementar el desgaste que viene sufriendo el jefe de Estado, quien ha perdido diez puntos de popularidad en el último trimestre, cuando falta un año y medio para las próximas elecciones presidenciales, a las que pretende presentarse.

Pacheco indicó que la comisión de investigación se realizará de forma presencial, con las medidas sanitarias necesarias para salvaguardar la salud de los miembros de la misma.

En otra decisión, el pleno del alto tribunal infligió este jueves otra derrota al líder ultraderechista al respaldar, por 9 votos a favor y 2 en contra, que los gobernadores y alcaldes pueden suspender las actividades religiosas presenciales en el marco de las medidas adoptadas para combatir la pandemia.