Juan Guaidó insistirá para conseguir vacunas anticovid para Venezuela

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó. EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 9 abr (EFE).- El líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este viernes que insistirá para que ingresen vacunas anticovid al país caribeño "a través de cualquier iniciativa", incluida la privada, en medio del aumento de contagios y muertes por el virus SARS-CoV-2.

"Quiero ratificarlo, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento, un órgano que asegura preside pese a que su período como legislador culminó en enero pasado) va a insistir para que entren las vacunas al país", dijo Guaidó en su primera rueda de prensa desde que anunciara, a finales de marzo pasado, que se había contagiado de la covid-19, de la que 9 días después ya se había recuperado.

"No sólo a través del mecanismo Covax, sino a través de cualquier iniciativa pública o privada, a través del empresariado que sirva para que lleguen", añadió.

En Venezuela, una nación que atraviesa por la peor crisis de su historia moderna, al menos 171.373 personas se han contagiado de la covid-19, de las cuales 1.720 han muerto.

El Gobierno ha dicho que espera iniciar en julio la inmunización masiva de la población con las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02, que todavía se encuentran en período de prueba.

Además, el Ejecutivo confirmó que producirá en un laboratorio estatal la fórmula Abdala, aunque no ofreció mayores detalles.

El Gobierno venezolano también ha dicho que no permitirá el ingreso al país de la vacuna del laboratorio AstraZeneca, al considerar que serán mayores los riesgos que los beneficios derivados del uso de este antídoto.

Pero Gauidó respondió a esto apuntando que en Venezuela no debería haber veto a ninguna vacuna.

"Nosotros no tenemos veto a ninguna vacuna. Si es Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, la que sea, es importante, siempre y cuando sea aprobada y validada por la ciencia, por supuesto. Lo que necesita Venezuela es salvar vidas a través de un proceso de vacunación", dijo.

Según los datos oficiales, en Venezuela menos del 2 % de la población ha sido inmunizada contra la covid-19.

El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, ha dicho que a la nación suramericana han ingresado más de 800.000 dosis de las fórmulas rusa Sputnik V y china Sinovac, y que con estas se han vacunado a unos 200.000 trabajadores sanitarios así como a 50.000 voluntarios de un plan gubernamental que busca contagiados casa por casa.