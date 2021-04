Jakobsen afronta con emoción y nervios su vuelta en el Tour de Turquía

EFEEPA/JAVIER LIZON /Archivo

Bruselas, 9 abr (EFE).- El ciclista holandés Fabio Jakobsen aseguró este viernes que está “emocionado y un poco nervioso” por volver a la competición el próximo domingo en la Vuelta a Turquía, ocho meses después del grave accidente que sufrió en la Vuelta a Polonia.

En una entrevista publicada por su equipo Deceuninck-QuickStep, Jakobsen afirmó que se encuentra bien y espera con ansias volver a subirse a la bicicleta, porque, aunque aún está un poco asustado, solo quiere hacer lo que más le gusta y disfruta, que es competir.

El holandés sufrió una grave lesión, con un traumatismo craneal grave y aplastamiento del paladar y las vías respiratorias., tras una maniobra peligrosa de su compatriota Dylan Groenewegen cuando disputaba la Vuelta a Polonia en agosto de 2020.

El ciclista explicó que en la Vuelta a Turquía hay un par de etapas de esprint y no hay enormes montañas, lo cual es positivo para él y le servirá como una preparación para el resto de la temporada y, aunque reconoció que no llega como uno de los favoritos, su propósito es poder terminar los ocho días de carrera para luego seguir mejorando.

“Es bueno sentirse de nuevo como un ciclista profesional”, recalcó el holandés, que agradeció el apoyo de su equipo en los momentos más difíciles, así como a su familia, que fue una “base fundamental” para su recuperación.

Jakobsen recordó que cuando regresó de Polonia no estaba en condiciones de cuidar de sí mismo, y su familia se ocupó de atenderlo, algo por lo que siempre estará agradecido.

Ocho meses después del accidente, el ciclista señaló que ha aprendido a apreciar las cosas más normales y simples, como entrenar y compartir momentos con sus compañeros.

“Ha sido increíble ver cómo ellos continuaban compitiendo y eso me motivaba para volver con ellos”, subrayó Jakobsen en la entrevista.

El ciclista apuntó que ya ha conseguido su primer objetivo al volver a correr y que su próxima meta será “levantar los brazos de nuevo” y ganar una carrera, aunque consideró que el mayor logro ha sido mantenerse estable después de lo que le ocurrió.

“Mentalmente fue difícil pero ahora que llego al final de la rehabilitación, sé que pasar por esas cosas me han hecho más fuerte”, reconoció Jakobsen.

El holandés estimó que a finales de este año puede llegar al nivel que tenía antes del accidente, pero que, si no lo consigue, lo podrá alcanzar en 2022 o 2023.