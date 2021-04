Hernández es "un socio confiable" de EE.UU. pese a las acusaciones de narcotráfico

El canciller de Honduras, Lisandro Morales, habla con Efe durante una entrevista, hoy en la sede de la embajada de su país en Washington (EE. UU). EFE/Lenin Nolly

Washington, 9 abr (EFE).- El canciller de Honduras, Lisandro Morales, defendió este viernes en Washington en una entrevista con Efe que su Gobierno es un socio de fiar para EE.UU. por su gestión de la corrupción, pese a las acusaciones que vinculan al presidente Juan Orlando Hernández con el narcotráfico.

Rosales, que está de visita en la capital estadounidense por la apertura de unas mesas de diálogo bilaterales con Washington, afirmó que este viaje es una continuación de la "histórica relación" que ambos países han mantenido.

El titular de Exteriores llega a EE.UU. después de que a finales de marzo un tribunal de Nueva York sentenciara a Juan Antonio "Tony" Hernández, el hermano de presidente de Honduras, a más 30 años de prisión por narcotráfico, en un fallo que destacó que las actividades delictivas del condenado habían sido patrocinadas por el propio Estado de la nación centroamericana.

Pregunta: ¿Cómo ha afectado la reciente condena del hermano del presidente a la relación con EE.UU.? ¿Los pone en una situación de desventaja frente al Gobierno de Joe Biden?

Entrevistado: No nos pone en desventaja, porque los hechos hablan por sí solos. Hemos logrado en los últimos 10 años una reducción del 95 % del tráfico de drogas en Honduras. Antes, en el año 2011, el 87 % de la droga pasaba por Honduras y no lo digo yo, lo dice INL (siglas en inglés de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley), que es una agencia del Departamento de Estado.

Las trazas que se tenían en el año 2009 daban que el 87 % de las avionetas que traían drogas pasaba por Honduras; las trazas que nos presenta el Comando Sur (de las Fuerzas Armadas de EE.UU.) el año pasado indicaban muy o ninguna actividad de avionetas en el territorio hondureño.

Es curioso que, cuando se están dando juicios en Nueva York y se acusa de que en Honduras no hay colaboración, de que en Honduras no se está trabajando... se está capturando en ese mismo momento 1,6 toneladas de cocaína por las fuerzas de seguridad de Honduras acompañadas por agentes de la DEA.

Entonces, es una desconexión de la realidad. ¿Qué sucede? En estos casos, los testigos principales son asesinos confesos que han confesado 78 muertes en Honduras, que fueron o tuvieron que huir del país por las leyes fuertes que se estaban poniendo contra el narcotráfico y que el único recurso para bajar sus penas que les queda es venir a mentir a un juzgado en EE.UU.

Así que es una labor que nosotros continuaremos haciendo, el presidente Hernández ha sido claro 'mi lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico será hasta mi último día de Gobierno', aunque ya ha tenido cuatro intentos de atentado sobre su vida, eso hay que valorarlo.

También hay que valorar la lucha que están haciendo los organismos en Honduras, porque la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han hecho acciones fuertes y continuarán haciendo acciones fuertes en contra del narcotráfico.

P: ¿Considera que el presidente Juan Orlando Hernández puede ser un interlocutor válido ante Estados Unidos?

E: Ha sido un socio confiable, ha sido una persona que le ha demostrado a EE.UU. que con voluntad se han podido hacer las cosas y ha sido una persona que ha demostrado un carácter y una determinación para trabajar en la manera que se requiere, de la manera correcta.

P: ¿Cómo se plantea el presidente Hernández la relación con EE.UU. tras las acusaciones?

E: Justamente por eso estamos aquí, para continuar esa histórica relación que hemos mantenido con EE.UU. Recuerde la importancia geoestratégica que tiene Honduras. Para nosotros, mantener un Honduras en paz, un Honduras libre del crimen organizado es una convicción que se tiene por parte del presidente Hernández y se continuará hasta su último día de Gobierno, que es el 27 de enero del 2022.

P: Este episodio recuerda uno vivido en Colombia, cuando el expresidente Ernesto Samper enfrentó acusaciones sobre la aportación de dinero del narcotráfico a su campaña. En ese entonces, EE.UU. le retiró el visado. ¿El Gobierno estadounidense les ha notificado alguna represalia de ese tipo contra el presidente Hernández?

E: El presidente no ha sido notificado de ninguna acción en ese sentido, el presidente está concentrado en estos momentos en la reconstrucción nacional, está concentrado en continuar esta lucha que le menciono contra el crimen organizado.

No ha habido ninguna comunicación oficial por parte de EE.UU. de que hay una acción en este sentido.

P. ¿Qué temas va a abordar durante su visita con el Gobierno de EE.UU.?

E: Es para instalar las mesas de trabajo que veníamos programando (...) Justamente se inauguraron con la presencia del enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, esta mañana y ya estamos trabajando en ellas en este momento.

Las cinco mesas son migración, que es la que está en este momento, reconstrucción nacional, seguridad hemisférica, transparencia y derechos humanos.

Laura Barros