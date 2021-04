Gloria Camila, al margen del fichaje de Rocío Flores como colaboradora de televisión

12/02/2021 Gloria Camila y Rocío Flores, en una imagen reciente. MADRID, 9 (CHANCE) Este jueves se descubría uno de los grandes bombazos televisivos de Ana Rosa Quintana en los últimos tiempos; el fichaje de Rocío Flores como colaboradora de su sección de corazón, comentando 'Supervivientes' y defendiendo públicamente a Olga Moreno. Gran expectación con la reaparición pública y mediática de la joven después del desgarrador testimonio de su madre, Rocío Carrasco, en su serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', desvelando el presunto maltrato físico y psicólogico por parte de un Antonio David "diabólico" que habría intentado hundirla y le habría arrebatado en vida a sus dos hijos, consiguiendo que la odiaran. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Este jueves se descubría uno de los grandes bombazos televisivos de Ana Rosa Quintana en los últimos tiempos; el fichaje de Rocío Flores como colaboradora de su sección de corazón, comentando 'Supervivientes' y defendiendo públicamente a Olga Moreno. Gran expectación con la reaparición pública y mediática de la joven después del desgarrador testimonio de su madre, Rocío Carrasco, en su serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', desvelando el presunto maltrato físico y psicólogico por parte de un Antonio David "diabólico" que habría intentado hundirla y le habría arrebatado en vida a sus dos hijos, consiguiendo que la odiaran.



¿Hablará Rocío Flores, una de las grandes protagonistas y señaladas - como gran víctima de su padre - de la docuserie y de las impactantes confesiones de su madre o se ceñirá a apoyar el papel de Olga en 'Supervivientes'?



Al margen de este inesperado paso al frente de Rocío, su tía e íntima amiga, Gloria Camila, continúa con su día a día, centrada en el rodaje de la serie de TVE que protagoniza, 'Dos vidas'. Muy discreta, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano no se ha pronunciado por el momento acerca del brutal testimonio de su hermana Rociíto - con la que no tiene relación desde hace años - y, en la misma línea, prefiere no valorar el fichaje de 'Ro' por 'El programa de Ana Rosa'.



Demostrando una timidez inaudita en ella, Gloria Camila solo ha roto su silencio tras cenar con amigos en un restaurante madrileño para pedir que la dejásemos tranquila: "¡Qué vergüenza! De verdad, me da vergüenza". Una reacción cuanto menos inesperada sobre la reaparición mediática de Rocío Flores, a quien está muy unida y de quien se ha convertido en uno de sus principales apoyos desde el estreno de la docuserie de Rocío Carrasco, que ha hecho temblar los cimientos de la vida de ambas.