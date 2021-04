Fútbol/Selección.- España somete a Países Bajos en un recital en Marbella

09/04/2021 España - Países Bajos DEPORTES RFEF



Las de Vilda vencen (1-0) con dominio absoluto a la subcampeona del mundo y campeona de Europa



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La selección española femenina de fútbol superó (1-0) con autoridad a Países Bajos este viernes, en un duelo amistoso celebrado en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas de la localidad malagueña de Marbella, un recital con el que sigue creciendo España de cara a la Eurocopa 2022.



Las de Jorge Vilda aparcaron el momento crucial de la temporada a nivel de clubes para aprovechar la piedra de toque 'oranje'. La meta Van Veenendaal fue la mejor del partido para las visitantes, que sufrieron la presión asfixiante y el deseo atacante continuo de España. El tanto de Patri Guijarro fue fruto de un asedio.



España presionó arriba, también tras pérdida, y generó mucho peligro. Además, Países Bajos apenas salió de su campo, ni tuvo el balón que habitualmente suele dominar. Las de Vilda avisaron primero con un gran disparo de falta de Alexia Putellas, quien cerca estuvo de celebrar con un golazo su entrada en la capitanía.



Mariona se estrelló con el lateral de la red y Hermoso también rozó el palo. Al final, en una jugada de pizarra en un saque de esquina, el centro de Pereira lo remató Guijarro en el segundo palo para el 1-0 a la media hora. La jugadora del Barça fue la protagonista involuntaria de la mejor opción del rival en el primer acto, en un centro lateral mal despejado.



No tuvo trabajo Paños ni la defensa española, mientras en ataque seguía el asedio local, con una Cardona que se preparaba para desbordar sin tregua. Así terminó la primera parte y empezó la segunda, con sus internadas por banda derecha sin el premio del gol por muy poco. Jenifer Hermoso tuvo dos remates a bocajarro sin acierto y con Van Veenendaal de nuevo clave en portería.



La máxima goleadora histórica de la selección no tuvo su día, para alivio de Países Bajos, aunque fue la primera en lanzar esa presión que no dejó de agobiar al rival. Tras otra acción de Cardona, Aitana Bonmatí fusiló el larguero en un remate con el balón en pleno vuelo, mientras España seguía siendo dueña del balón.



La 'oranje' quiso reaccionar en los últimos minutos, y tuvo su única ocasión clara en el 89', un no remate de Van de Sanden cuando estaba a un metro de la línea de gol. El triunfo de prestigio se quedó en Marbella para una selección que promete y que el martes jugará un nuevo amistoso ante México también en Marbella.