Fútbol/Primera.- (Pre) Alavés y Eibar buscan aire y el Cádiz quiere aislarse de la polémica con puntos claves en Getafe

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Alavés y el Eibar, colista y penúltimo de la clasificación de LaLiga Santander, buscarán una victoria necesaria para sus aspiraciones en el derbi ante el Athletic Club y frente al Levante, respectivamente, mientras que el Getafe recibirá en un duelo directo ante un Cádiz que quiere aislarse de la polémica que rodea a Juan Cala, en partidos que se disputarán este sábado y correspondientes a la trigésima jornada del campeonato.



En un día donde el Clásico centra casi toda la atención, la actividad futbolística se abrirá a las 14.00 horas con el enfrentamiento entre el Getafe, decimoquinto con 30 puntos, y el Cádiz, decimotercero con 32, donde el ganador dará un buen paso hacia una salvación que se presenta cara.



Pero el choque, aparte de la tensión en juego por medir a dos rivales directos por la permanencia, llega tras una semana marcada por la polémica sobre el defensa del Cádiz Juan Cala, acusado por el valencianista Mouctar Diakhaby de haberle llamado "negro de mierda", y que ha provocado la apertura de un expediente por parte de la RFEF y de una investigación de LaLiga, que no ha encontrado pruebas para ratificar la denuncia del francés.



"Ha sido una semana difícil", confesó Álvaro Cervera en rueda de prensa en relación a lo complicado que ha sido preparar un partido importante ante un rival que quiere superarle en la tabla y mantener o aumentar la distancia con el descenso. Ambos equipos todavía tienen un pequeño 'colchón', pero necesitan la victoria para tener más tranquilidad, sobre todo los 'azulones' que tras este encuentro se medirá al Real Madrid y al FC Barcelona.



Los de José Bordalás están algo más acuciados, no sólo por tener menos puntos que el conjunto gaditano, sino porque llevan cuatro jornadas sin ganar, aunque en las tres últimas han sumado al menos un punto. Ahora, el Getafe espera hacerse fuerte en su estadio y no dejar escapar más puntos, para lo que necesita principalmente salir de un nuevo atasco ofensivo con dos goles en sus últimos cuatro partidos.



Por su parte, el Cádiz sacó tres puntos claves ante el Valencia y ahora tratará de arañar algo positivo, aunque no gana lejos del Ramón de Carranza desde hace más de cinco meses y donde también sus números ofensivos no son los mejores (12 goles en 14 partidos). El 'average' es getafense de momento por su triunfo por 0-2 en suelo gaditano.



Bordalás tendrá la baja por sanción del marroquí Chakla, cuyo lugar en el centro de la defensa debería ser para Etxeita, y tampoco puede contar arriba ni con Enes Unal ni el 'Cucho' Hernández, aunque recupera a Maksimovic en el centro del campo, mientras que Cervera confirmó la baja de Alex Fernández y la vuelta del 'Choco' Lozano, y tendrá que decidir si alinea o no a Cala.



DERBI DE NECESIDADES Y ESTADOS DE ÁNIMO EN SAN MAMÉS



Más se juegan el Deportivo Alavés y la SD Eibar en sus respectivos duelos ante el Athletic Club y el Levante, dos equipos que tampoco están en su mejor momento y frente a los que esperan volver ya a la senda de la victoria para salir de su delicada situación.



El conjunto 'babazorro' cayó al puesto de colista la pasada jornada y eso le terminó por costar el puesto a Abelardo Fernández, sustituido ahora por Javi Calleja, encargado ahora de tratar de salvar a un equipo en crisis y que tratará de hacer bueno el dicho en su estreno en San Mamés (16.15 horas).



El equipo vitoriano sólo ha sido capaz de ganar uno de los últimos 21 puntos en juego y con el 'Pitu' no funcionaron las cosas ya que en total sumó cinco puntos, un pobre bagaje que debe mejorar el técnico madrileño que, como es habitual, traerá cambios y modificaciones en el juego de un Alavés con serios problemas defensivos.



De momento, respecto al último once, Calleja no podrá contar ni con el sancionado Rubén Duarte ni con el lesionado Pellistri, y podría variar más un equipo, empezando por volver a contar con un Lucas Pérez al que Abelardo había condenado el ostracismo.



El Alavés se topará con un Athletic Club que no tiene problemas clasificatorias, pero cuyo estado de juego y de ánimo no es el mejor en la actualidad. El equipo vizcaíno llega a este cuarto derbi seguido una semana después de perder su primera final de Copa del Rey ante la Real Sociedad y a una semana de jugar la segunda contra el FC Barcelona, y no lo hace en buena racha.



La recuperación que trajo Marcelino García Toral, con título de la Supercopa incluida, se ha visto frenada y desde ese éxito sólo ha podido ganar dos partidos y sacar tres de los últimos doce puntos, con sólo tres goles marcados.



Por ello, deben volver a la senda de la victoria si quieren aspirar a una zona europea que ahora está a diez puntos después de dejar escapar en el último momento la revancha ante la Real Sociedad. El técnico asturiano tiene las bajas de Yeray Álvarez y Yuri, que cayeron lesionados en el duelo del miércoles, y podría rotar bastante pensando en la final copera.



EL EIBAR QUIERE REACCIONAR



Finalmente, a las 18.30 horas, en Ipurua, el Eibar también tratará de volver a saborear un triunfo para mantener sus opciones de salvación ante un Levante que ha perdido algo de frescura tras la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey.



El conjunto 'armero' es penúltimo y es otro al que se le ha 'olvidado' lo que es ganar, algo que en este 2021 sólo ha hecho una vez, en el primer partido del nuevo año ante el Granada. Desde entonces, en sus siguientes 15 partidos, entre Liga (13) y Copa, sólo ha podido arañar seis empates lo que está haciendo de esta temporada la más difícil de los últimos años.



Y antes de afrontar dos salidas seguidas, al Wanda Metropolitano y al Nuevo Los Cármenes, el equipo guipuzcoano tiene que encontrar de nueva la senda del triunfo se antoja clave, lo mismo que la del camino hacia la portería a contraria ya que es, junto al Getafe, el peor ataque del campeonato (22). José Luis Mendilibar lo tendrá que hacer, en cambio, sin una de sus principales armas ofensivas, el sancionado Bryan Gil.



Enfrente, un Levante al que parece que el esfuerzo por hacer historia con la final copera afectó y desde su derrota en las semifinales ante el Athletic, sólo ha ganado uno de sus siguientes cuatro partidos y, al igual que su rival, con pérdida de la eficacia ofensiva que lideraban Roger y Morales.



De cara a apurar sus opciones de acercarse a Europa, ya a once puntos, y de sellar cuanto antes la permanencia, el técnico Paco López parece que volverá a optar por la defensa de cuatro. Campaña, Vukcevic y Miramón son bajas por lesión.



--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 30 DE LALIGA SANTANDER.



Getafe - Cádiz. De Burgos Bengoechea (C. Vasco) 14.00.



Athletic - Alavés. Melero López (C. Andaluz) 16.15.



Eibar - Levante. Estrada Fernández (C. Catalán) 18.30.



Real Madrid - FC Barcelona. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.