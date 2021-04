Fútbol.- Pellegrini: "No creo que vayamos a ser jueces de LaLiga"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, no cree que sus jugadores vayan a ser "jueces" de LaLiga Santander si ganan este domingo en el Benito Villamarín al líder Atlético de Madrid (21.00 horas), un rival con "delanteros muy certeros" a pesar de las bajas de Luis Suárez y Marcos Llorente y al que se enfrentan "sin temor".



"No creo que nosotros vayamos a ser jueces de LaLiga. Todavía quedan ocho partidos más para pelear por los objetivos. Con esa cantidad de puntos, nadie se puede dar por seguro ni por perdido", declaró en rueda de prensa.



Ahora, se enfrentarán a un equipo "que ha ido puntero de LaLiga durante todo el campeonato". "Tiene una mecánica clara y difícil de enfrentar, por eso ha ganado tantos partidos. Tiene una defensa que defiende muy bien y delanteros muy certeros en ataque. Hay preocupación por enfrentarse a un equipo puntero, pero sin ningún temor. Vamos a hacer nuestro fútbol y me preocupa solo que tengamos el rendimiento necesario para poder superarlos", manifestó.



El preparador chileno también cree que vivirán un partido "distinto" al de la primera vuelta (2-0). "Hicimos un muy buen primer tiempo, nos faltó precisión. Después se abrió el partido con el 1-0 de ellos y con la expulsión cambió radicalmente. Nadie sabe si lo podemos igualar. Son partidos distintos y esperamos que lo sea y que, esta vez sí, consigamos un resultado positivo ante un rival muy difícil", deseó.



Este domingo no estarán los dos goleadores de aquel choque, Marcos Llorente y Luis Suárez. "Tiene bajas importantes con Luis Suárez, Llorente y Kondogbia, pero el Atlético de Madrid tiene un plantel como para no tener ningún tipo de problema cuando tiene bajas importantes. No se puede desconocer la importancia de Luis Suárez en ese equipo, pero tiene jugadores de calidad como Correa o Joao Félix. Tiene el plantel necesario como para afrontar una temporada de Liga y 'Champions', con todos los puestos doblados", expresó.



Ante los colchoneros, el cuadro verdiblanco tendrá la oportunidad de deshacer un triple empate a 46 puntos. "Después de 29 fechas, estar emparejados con dos instituciones tan importantes como la Real Sociedad y el Villarreal da más mérito a lo que ha hecho este plantel. Han tenido la oportunidad de potenciar sus planteles y el Betis, con este grupo que yo siempre he dicho que tenía que dar más de lo que había dado anteriormente, está con ellos en una bonita lucha por ver quién se clasifica para los puestos europeos", señaló.



En otro orden de cosas, Pellegrini confirmó que tanto Borja Iglesias como Andrés Guardado "están en recuperación" y que "ninguno de los dos va a estar disponible" para el partido y que espera contar con ellos "la próxima semana". "Tenemos alternativas para reemplazar a Borja Iglesias, ya veremos el domingo cuál es la mejor", dijo, sin desvelar si apostará por Juanmi y Loren para sustituirle.



Además, reiteró la importancia de Sergio Canales en su esquema. "No le pasa nada. Si pretendíamos que Sergio hiciera los nueve goles en siete partidos que hizo, no es una realidad futbolística, es una racha goleadora importante. Sigue siendo una pieza clave para el equipo, sigue teniendo la misma responsabilidad de creación. Su rendimiento ha sido siempre muy importante para el equipo", destacó.



También aseguró que ve "bien" y "tranquilo" a William Carvalho, al que sustituyó al descanso del duelo ante el Elche (1-1). "Le ha tocado verse envuelto en tarjetas amarillas, pero sin ningún tipo de problema", subrayó. "Al que le toca la oportunidad, ya sea por lesión o sanción, tiene que demostrar por qué está en el plantel", añadió.



Por último, Pellegrini, que desveló que tiene "una muy buena relación con todos los jugadores del Betis", apuntó que siempre trata de hacer la alineación que considera "mejor". "Ningún entrenador se casa con nadie. Tenemos un plantel de 25 jugadores en el que tenemos que tratar de elegir todas las semanas el mejor equipo para ganar ese partido, independientemente de los nombres. Vamos a tener siempre 11 jugadores contentos, siete no tan contentos y los que no están citados pensando que el técnico se equivoca", concluyó.