Fútbol.- Compromís insiste en que LaLiga investigue y "castigue" cualquier indicio de racismo

Exige que el Gobierno reconozca la Copa que ganó el Levante en 1937



VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)



El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha insistido este viernes en que la LaLiga investigue y "castigue" cualquier indicio de racismo en este deporte, ante su efecto amplificador de "todo lo bueno y lo malo" para la sociedad.



Se trata de una petición relacionada con el insulto racista que denunció el jugador del Valencia CF Mouctar Diakhaby haber sufrido por parte del futbolista del Cádiz CF Juan Cala en el partido del pasado domingo, aunque LaLiga ha comunicado este viernes que no ha encontrado ninguna prueba en sus soportes disponibles que lo demuestren.



Baldoví, tras una reunión con la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, ha defendido que LaLiga debe revisar sus protocolos para evitar este tipo de situaciones y ha exigido que esta polémica tenga "la contundencia y la rapidez que debe tener" porque son comportamientos que se deben erradicar del deporte.



La coalición ya presentó varias preguntas tanto en el Congreso como en el Senado para instar a LaLiga a investigarlo. "Veremos en qué concluye", ha sostenido el diputado nacional, reclamando que este proceso sea rápido, absolutamente normal y "sobre todo sin presión ni de los clubes ni de los jugadores".



Su objetivo es que se establezcan protocolos de investigación ante cualquier indicio de un insulto racista en un estadio, más allá de que lo reclame un equipo o un futbolista, y que tanto LaLiga como la Real Federación Española de Fútbol corten "de raíz" estos comportamientos".



"El poder amplificador del fútbol debe dar ejemplos positivos a toda la ciudadanía", ha reivindicado Baldoví a los periodistas tras el encuentro con el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar.



"INJUSTICIA HISTÓRICA" CON EL LEVANTE



A su juicio, Compromís como coalición valenciana debe defender a los equipos de la Comunitat, y por eso ha anunciado que exigirán el reconocimiento de la Copa España Libre que ganó el Levante UD en 1937, en la zona republicana durante la Guerra Civil.



Baldoví ha prometido trasladar esta petición a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, para su inclusión en la futura Ley de Memoria Democrática. "Es un gesto para el mundo levantinista, pero sobre todo un reconocimiento justo", ha aseverado.



Si no lo reconoce esta ley que actualmente está en redacción, Compromís se compromete a enmendarla porque "es de justicia" y serviría para "reparar un olvido que no se debería haber prolongado tantos años. "Había dos 'Españas', una legítima donde se jugó esa copa legítima", ha recordado, además de insistir en que el Gobierno lo debe hacer "de una vez por todas porque es algo que no cuesta nada".



En clave valenciana, el síndic de la coalición, Fran Ferri, ha añadido que esto "viene de lejos" porque ya en 2007 se aprobó una iniciativa en el Congreso por su compañera Isaura Navarro, actual secretaria autonómica de Salud Pública, y "desde entonces no se ha hecho nada".



Ferri, ante esta "injusticia histórica después de muchos años de lucha", ha prometido que Compromís hará presión para que haya un reconocimiento explícito en la Ley de Memoria Democrática, actualmente en redacción con la previsión de que se presente en los próximos meses.