Facebook instala clínica de vacunación en sus oficinas centrales

(Bloomberg) -- Facebook Inc. dijo el viernes que convertirá parte de su sede en Menlo Park, California, en una clínica de vacunación para comunidades desfavorecidas.

El centro de salud familiar Ravenswood, ubicado en el área de bajos ingresos de East Palo Alto, administrará las vacunas contra el covid-19. El gigante de las redes sociales también planea ofrecer transporte a los residentes que deseen vacunarse para llegar y salir del campus de Facebook. Los empleados de Facebook no serán elegibles para el programa de vacunación, según un portavoz de la compañía.

“A medida que se administran más vacunas contra el covid-19 en todo el país, finalmente vemos destellos de esperanza, que pueden aumentar a medida que seguimos progresando”, dijo la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, en una publicación. “En Facebook, nos enfocamos en hacer nuestra parte para ayudar a las personas a vacunarse, especialmente a aquellas en comunidades marginadas”.

En enero, Amazon.com Inc. también anunció que abriría su campus en Seattle, Washington, para albergar clínicas para la administración de vacunas.

Nota Original:Facebook Turns Part of Headquarters Campus Into a Vaccine Site

