Exjugador de la NFL mata a cinco personas y se suicida

ROCK HILL, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — El exjugador de la NFL Phillip Adams mató a tiros a cinco personas, incluido un prominente médico y dos niños, antes de suicidarse el jueves por la madrugada, informaron las autoridades.

Kevin Tolson, alguacil del condado de York dijo en una conferencia de prensa que los investigadores no esclarecen todavía el móvil del asesinato colectivo del miércoles.

“No hay por ahora nada que tenga sentido para ninguno de nosotros”, indicó Tolson.

Las autoridades certificaron la muerte del doctor Robert Lesslie, de 70 años, junto con su esposa Barbara de 69, en la casa donde residían en Rock Hill. En el lugar de la agresión perecieron también dos nietos del médico, Adah Lesslie, de 9 años y Noah, de 5, informó la oficina forense del condado de York.

En en el exterior de la vivienda fue hallado el cadáver de James Lewis, de 38 años, quien trabajaba en la propiedad. Una sexta víctima, Robert Shook, de 38 años, “luchaba duro por su vida”, dijo su prima Heather Smith Thompson.

Shook fue trasladado por aire a un hospital de la ciudad de Charlotte.

Durante la conferencia de prensa del jueves Tolson reprodujo audio de dos llamadas al número de emergencias 911. La primera era de una empresa de sistemas de calefacción y aire acondicionado, que empleaba a Lewis y Shook.

La persona que llamó dijo que uno de los trabajadores le había llamado para pedir ayuda “a gritos”, tras informar que alguien le había disparado. El empleado añadió que su colega estaba también herido y se encontraba inconsciente.

“Pienso que hubo un terrible tiroteo”, dijo otro hombre en una segunda llamada telefónica. Esa persona dijo que estaba cortando el césped y escuchó “unos 20 disparos” en la casa de los Lesslie, antes de ver que alguien abandonaba la vivienda.

Tolson dijo que las evidencias encontradas en el lugar del ataque llevan a las autoridades a considerar sospechoso a Adams. Explicó que los agentes acudieron a la casa de los padres de Adams, los desalojaron y trataron de hablar con el exdeportista para que se entregara.

Eventualmente, lo encontraron muerto, con un disparo en la cabeza.

Tolson dijo que en los asesinatos del miércoles se usó un arma calibre .45 y otra de 9 milímetros.

Una persona al tanto de la investigación dijo más temprano a The Associated Press que Adams recibía atención médica de Lesslie, quien residía cerca de la casa de los padres del exjugador. La fuente solicitó permanecer en el anonimato, por no tener permiso de dar públicamente la información.

Sin embargo, Tolson no confirmó si Adams era paciente de Lesslie.

Durante décadas, Lesslie trabajó como médico de la sala de urgencias. Se desempeñó durante casi 15 años en el Hospital General de Rock Hill, de acuerdo con su sitio Web.

Tenía cuatro hijos y nueve nietos.

Adams, de 32 años, jugó en 78 partidos de la NFL a lo largo de cinco temporadas con seis equipos distintos. Se unió a los 49ers de San Francisco en 2010, tras ser seleccionado en la séptima ronda del draft, procedente de South Carolina State.

Aunque rara vez fue titular, jugó también en Nueva Inglaterra, Seattle, Oakland y los Jets de Nueva York, antes de finalizar su carrera en 2015 con los Falcons de Atlanta.

Como novato, sufrió una lesión grave de tobillo y nunca volvió a vestir el uniforme de los 49ers.

Más tarde, con los Raiders, presentó dos conmociones cerebrales durante tres partidos en 2012.

No queda claro si sufrió lesiones duraderas debido a las conmociones. No habría estado en condiciones para someterse a pruebas como parte de un arreglo extrajudicial entre la liga y los jugadores retirados sobre las lesiones cerebrales, dado que no se había retirado en 2014.

En declaraciones a un canal de televisión, el padre de Adams atribuyó al fútbol americano los problemas de su hijo, que lo habrían llevado a cometer los ataques del miércoles.

“Puedo decir que él es un buen chico. Era un buen chico, y pienso que el fútbol americano lo arruinó”, dijo Alonzo Adams a WCNC-TV.