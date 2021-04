España.- Madrid culpa al Gobierno del desplome de ciudadanos que se vacunan por la confusión creada con AstraZeneca

18/03/2021 El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, durante una rueda de prensa convocada ante los medios, en Madrid, (España), a 18 de marzo de 2021. En esta rueda de prensa se ha anunciado que más de 64.000 madrileños tendrán restricciones a la movilidad desde el lunes en un total de cuatro zonas básicas de salud (ZBS) y un municipio. SALUD EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



La Comunidad de Madrid ha culpado al Gobierno central de la "disminución de ciudadanos que se vacunan" por "crear confusión" con la vacuna de AstraZeneca.



Según ha indicado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, en la rueda de prensa semanal sobre la situación epidemiológica y asistencial por el coronavirus, el miércoles, el mismo día que él recibió la vacuna de AstraZeneca, se vacunaron en el Hospital Enfermera Isabel Zendal 10.046 personas, "y ayer jueves, después del cambio de criterio, se vacunaron 5.679, casi la mitad".



En el mismo sentido, ha señalado que el jueves se convocaron en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y en el estadio Wanda Metropolitano a 29.000 personas, y que los vacunados fueron 10.800, es decir, que solo se han vacunado cerca de un 30 por ciento, y ha agregado que para este viernes, con la incorporación del WiZink Center, se habían programado 32.000 citas, de las cuales había un 45 por ciento confirmadas a las 21.00 horas del día anterior.



A su juicio, "este episodio de confusión que se ha generado en los últimos días trae como consecuencia directa la disminución de ciudadanos que se vacunan".



"Yo creo que un gobierno que se precie tiene que hacer justo lo contrario, tiene que fomentar vacunación y no crear confusión que traiga como consecuencia la disminución de ciudadanos que se vacunan", ha aseverado Zapatero.



Según la Consejería de Sanidad, en los últimos días la respuesta de los ciudadanos de entre 60 y 65 años a la vacunación con AstraZeneca estaba siendo masiva y el rechazo se situaba en torno al 3 por ciento, aunque eso fue después del primer día de la vacunación a la población en esta franja de edad en el Wanda Metropolitano, cuando acudieron menos de la mitad de los citados.



Por otro lado, Zapatero ha reiterado la oposición de la Comunidad de Madrid a limitar la vacunación con AstraZeneca solo a mayores de 60 años, "sin ningún criterio técnico".



Asimismo, se ha pronunciado respecto a los ciudadanos menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis defendiendo que se les administre también la segunda, porque no se han reportado casos de trombos en segundas dosis.



CIFRA RÉCORD DE DOSIS ADMINISTRADAS



Zapatero ha destacado que en la Comunidad de Madrid se han administrado 1,3 millones de dosis, de las cuales 421.000 son segundas dosis, de manera que el 6 por ciento de la población ya ha recibido las dos dosis.



Asimismo, ha subrayado que esta semana han batido récord de vacunas administradas en un solo día y en una semana, ya que el miércoles se pusieron casi 50.000 dosis y esta semana se cerrará con casi 300.000 dosis administradas.



"Nuestro objetivo es vacunar sin descanso, mañana y tarde y todos los días, para así intentar inmunizar cuanto antes a los madrileños", ha aseverado.



Zapatero ha recordado que este fin de semana una decena de hospitales se suman a la vacunación, ya que los hospitales 12 de Octubre, Gregorio Marañón, La Paz y la Fundación Jiménez Díaz comenzarán a administrar la vacuna de Pfizer a personas de 70 a 74 años, mientras que los centros hospitalarios de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Severo Ochoa, Getafe, Puerta de Hierro y del Tajo se suman a este proceso en el tramo de población con edades comprendidas entre 60 y 65 años, en este caso con AstraZeneca.



Además, la semana que viene comenzará la vacunación a personas de los grupos de riesgo en los hospitales de tercer nivel, es decir, los de mayor complejidad.



Los grupos de riesgo son aquellos que recoge la última actualización de la estrategia nacional de vacunación del Ministerio de Sanidad e incluyen a pacientes trasplantados o en listas de espera para serlo, en hemodiálisis, con enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido, inmunodeficiencias primarias, infección por VIH, y síndrome de Down mayores de 40 años.